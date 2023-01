Logements locatifs : « la situation à Vancouver est tout simplement catastrophique »

À 0,9 %, Vancouver affiche le pire taux d’inoccupation au pays, selon le plus récent rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). La situation est jugée « catastrophique » par un observateur, qui note l’urgence pour les différents ordres de gouvernement d’agir.

Ce rapport est alarmant, choquant et détaille l’urgence dans laquelle les citoyens se trouvent , juge le militant pour les droits des locataires Aïssa Aggoune.

Alors qu’ils observent le plus faible taux d’inoccupation en plus de 20 ans au pays, les auteurs du rapport de la SCHL notent plusieurs facteurs, dont une immigration massive et le retour des étudiants internationaux sur les campus universitaires, pour expliquer ces changements.

On a connu une augmentation importante de l’inflation et les taux d’intérêt ont augmenté beaucoup, alors pour cette raison l’accession à la propriété a beaucoup diminué en 2022 et beaucoup de ménages sont restés dans le marché locatif , explique aussi Bob Dugan, économiste en chef de la SCHL .

À court terme, la SCHL estime que le taux d’inoccupation demeurera bas, en raison notamment de l’immigration importante – 450 000 nouveaux arrivants au pays en 2022 – qui fait en sorte que la construction de nouveaux logements doit s’accélérer pour répondre à la demande.

« Au cours des prochaines années, on sait qu’il va y avoir beaucoup de croissance de la population et ça va continuer à mettre une pression sur l’abordabilité et il faut se concentrer sur l’offre, sinon on risque d’avoir une détérioration continue de l’abordabilité. » — Une citation de Bob Dugan, économiste en chef de la SCHL

Au vu de la politique d’immigration du gouvernement fédéral, on peut craindre que la situation empire , craint aussi le militant pour les droits des locataires Aïssa Aggoune.

Expulsés pour permettre d’augmenter le loyer

À Vancouver, dans les logements où il y a eu un changement de locataire, l’augmentation était de 23,9 % , comparativement à 3,9 % dans les endroits où les locataires sont restés en place.

Selon la SCHL , les loyers demandés pour les logements vacants sont maintenant 43 % plus élevés, en moyenne, que ceux payés pour les logements occupés.

Avec un loyer moyen de 2002 $ par mois pour un appartement traditionnel de deux chambres, en hausse de 5,7 % par rapport à 2021, les locataires à faible revenu ont ainsi beaucoup de difficulté à trouver un logement abordable.

Aïssa Aggoune n’est pas surpris des conclusions du rapport de la SCHL . Il observe de près l’impact de l’écart des loyers et la pression qu’il impose sur les locataires.

« Les choses ont empiré, ça fait plus de cinq ans que nous dénonçons cela. Ce sont souvent des familles avec des enfants qui en sont les premières victimes. » — Une citation de Aïssa Aggoune, militant pour les droits des locataires

Locataire dans le même logement depuis 17 ans, le Vancouvérois a lui-même vécu des tentatives d’expulsions pour permettre à son propriétaire d’augmenter le loyer de façon importante.

Ces dernières années, j’ai reçu quatre avis d’expulsion de mon propriétaire pour essayer de louer mon logement plus cher , affirme-t-il, décrivant la situation à Vancouver comme étant catastrophique .

« On a des taux d’inoccupation en deçà d’un pourcent… et on est presque à 2600 $ pour une chambre, ça s’ajoute à l’inflation, la situation à Vancouver est tout simplement catastrophique. » — Une citation de Aïssa Aggoune, militant pour les droits des locataires

La situation mène à des expulsions de mauvaise foi, selon Aïssa Aggoune. C’est souvent l'appât du gain qui motive les propriétaires à expulser des familles entières. Le prix du logement qui a doublé, ces 15 dernières années… ça motive des propriétaires à se jouer des lois et à surfer sur les failles du système , explique-t-il. Une des choses qu’on doit faire, c’est pénaliser ces propriétaires-là.

Les effets des nouveaux chantiers visibles à Vancouver

À Vancouver, malgré le faible taux d’inoccupation, le nombre net d’appartements locatifs a quand même augmenté de 3805 unités (+3,3 %) au cours de la dernière année, ce qui en fait la plus forte hausse annuelle enregistrée depuis que les données sont disponibles, en 1990.

L’augmentation reflète l’arrivée sur le marché de nombreuses mises en chantier des dernières années. Un grand nombre d’achèvements est attendu dans les prochaines années, mais la hausse des coûts de financement pourrait ralentir de futures mises en chantier, selon la SCHL.

Les appartements dans des immeubles en copropriété représentent 42,5 % de l’offre de logements à loyers dans la métropole. Le gouvernement a récemment annoncé l’abolition des restrictions de locations dans ce type de propriétés, de manière à libérer les unités non occupées dans les immeubles ou la location est interdite.

Une situation qui se détend à Victoria

À Victoria, le taux d’inoccupation est en deçà de la moyenne nationale, à 1,5 %. En raison du taux de roulement élevé, la croissance des loyers a été de 7,7 % au cours de la dernière année, ce qui a aggravé la pénurie de logements abordables dans la capitale.

Le loyer moyen d’un appartement de deux chambres dans un appartement traditionnel est maintenant de 1699 $ par mois.

Avec des informations de Dominique Arnoldi