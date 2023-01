Une campagne de sécurité nationale dans les sentiers de motoneige samedi et dimanche

Des agents de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de Saguenay (SPS) seront présents dans les sentiers de motoneige samedi et dimanche, dans le cadre d’une opération provinciale qui vise à diminuer les comportements négligents.

Ils prendront part à une opération nationale concertée.

Les agents feront la promotion de comportements à adopter.

Notamment en ce qui a trait au port des équipements sécuritaires, particulièrement le casque, qu'il soit bien porté et bien attaché également , a d’abord expliqué la sergente Nathalie Girard, à la SQ .

Les policiers s’assureront également que les motoneigistes traînent avec eux leurs papiers.

Selon les policiers, il y aurait de plus en plus de comportements répréhensibles sur les sentiers de motoneiges. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les comportements négatifs visés sont nombreux.

Ils vont faire de la vitesse excessive, qui est une des principales causes de collision mortelle, en plus de consommer des boissons alcooliques, des drogues ou un mélange des deux , a-t-elle énuméré.

La conférence de presse se tenait d’ailleurs à l’entrée d’un sentier, dans le secteur de Shipshaw.

Des cas de moins en moins isolés

Des policiers de Saguenay présents ont dit constater une hausse des écarts de conduite au fil des ans.

Selon Patrice Bouchard, patrouilleur au sein du SPS , la nature des gestes fautifs est la même au fil des ans, mais leur nombre est en hausse.

C'est plus des cas isolés et il y en a de plus en plus de cas isolés, des gens qui se foutent de tout, comme on dit , a raconté. Ce dernier arpente les sentiers depuis une dizaine d’années.

Les patrouilleurs Patrice Bouchard et Michel Roberge, du Service de police de Saguenay, ont constaté la recrudescence des gestes répréhensibles. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Une telle campagne est jugée plus importante aujourd’hui, alors que la motoneige a connu un regain de popularité en temps de pandémie.

Simultanément, les accidents aussi se sont multipliés partout au Québec.

Ce n'est pas banal, on parle d'une vingtaine de décès, surtout reliés à la vitesse, à l'alcool et la consommation de drogue également. On croit fermement qu'il faut agir pour sécuriser les sentiers de motoneige , a exprimé Luc Tardif, porte-parole du SPS .

Une présence accrue souhaitée par certains

Par ailleurs, selon les policiers, plusieurs motoneigistes demandent une plus grande présence de leur part.

On se le fait demander beaucoup, ils nous disent : "Il faudrait qu'on vous voie plus". Particulièrement le soir, le soir c'est une autre clientèle le soir, ça prend plus de boisson , a révélé Patrice Bouchard.

On pourrait même en avoir la semaine. Nous on fait autre chose pendant la semaine, mais on pourrait être affecté à faire ça aussi , a ajouté son collègue Michel Roberge.

D’après un reportage de Laurie Gobeil