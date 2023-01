Des chercheurs sondent les Britanno-Colombiens sur les risques liés aux volcans

La plupart des Britanno-Colombiens connaissent les risques associés aux feux de forêt ou aux inondations, mais sont-ils conscients des risques d'une possible éruption volcanique? C'est la question à laquelle des scientifiques du Centre de recherche sur les dangers naturels de l'Université Simon Fraser (SFU) tentent de répondre, avec un sondage en ligne destiné aux résidents de la province.

L'objectif est de découvrir les lacunes dans les connaissances des habitants afin de développer des ressources éducatives, explique Melanie Kelman, volcanologue à la Commission géologique du Canada (CGC).

« Nous voulons vraiment savoir ce que [les gens] savent afin de pouvoir leur donner les informations dont ils ont besoin. » — Une citation de Melanie Kelman , volcanologue, Commission géologique du Canada

Ce travail de collecte servira à alimenter un projet plus vaste entrepris par la volcanologue et la CGC pour créer une carte d'évaluation des risques et des outils d'information.

Une activité volcanique possible en Colombie-Britannique

Plusieurs strato-volcans, qui peuvent provoquer des éruptions explosives, se trouvent en Colombie-Britannique. Le mont Garibaldi, près de Squamish, le massif du mont Meager, près de Pemberton, et le champ volcanique voisin du mont Cayley, près de Whistler, sont des exemples connus.

La région où nous avons le plus de personnes à proximité de volcans qui représentent une menace plus élevée est le sud-ouest de la Colombie-Britannique, mais nous avons des volcans dans toute la province, et ils menacent des populations , affirme Melanie Kelman.

Après des siècles d'inactivité, le volcan du mont Edgecumbe, situé dans la péninsule de l'Alaska, à environ 450 kilomètres au nord-ouest de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, s'est réveillé. Des études récentes ont déterminé que les traces de petits séismes répertoriés dans la région étaient dues à la montée du magma sous le mont.

Une partie du parc provincial Nisga'a Memorial Lava Bed (Anhluut'ukwsim Laxmihl Angwinga'asanskwhl Nisga'a), dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Les champs de lave ont été créés vers 1780, lorsque le dernier volcan actif du Canada, le Tseax, est entré en éruption. Photo : La Presse canadienne / Colin Perkel

La Ville de Prince Rupert a indiqué que son personnel d’urgence a été mis au courant de la situation et de la reprise de l’activité volcanique dans la région. Elle a également apporté des modifications à son plan d’urgence en cas d'éruption.

Selon Ressources naturelles Canada (RNC), il y a eu au moins 49 éruptions volcaniques en Colombie-Britannique et au Yukon au cours des 10 000 dernières années. L'éruption la plus récente au Canada a eu lieu dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, il y a environ 150 ans.

Les forces qui ont produit ces volcans sont toujours actives, et certains [de ces volcans] entreront en éruption de nouveau, bien que nous ne sachions pas à quel moment , est-il écrit sur le site de RNC .

Les résidents de la Colombie-Britannique, âgés de 18 ans et plus, peuvent répondre au sondage des chercheurs de SFU jusqu'au 31 mars.

D'après des informations d'Ali Pitargue et de l'émission The Early Edition