Apprendre l’anishinaabemowin tout en s’amusant

Toute cette semaine, le Centre de l’amitié autochtone de Thunder Bay offre des camps de jour linguistiques pour les participants de différents âges.

Je pense qu'il est important que ces camps soient tenus afin que nous puissions nous réapproprier une partie de notre identité en tant que peuple anishinaabe , affirme Genevieve Desmoulin, coordonnatrice de la revitalisation des langues autochtones pour le Centre de l’amitié.

« Afin d’absorber la langue, il faut plus de 6 000 heures de conversation et d’apprentissages ; il est donc primordial de profiter de chaque occasion qui est offerte de parler et d’entendre l’anishinaabemowin. »