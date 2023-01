La Compagnie créole de retour au Québec pour la tournée La machine à danser

Un lien spécial existe entre le Québec et la Compagnie créole, quatuor à l’origine de la chanson ensoleillée « Ça fait rire les oiseaux » issu de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française. Pour le célébrer, le groupe est de retour pour sa tournée La machine à danser, qui l’emmènera aux quatre coins du Québec en février et en mars.