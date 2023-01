Le maire de Sept-Îles veut lancer un forum avec des représentants du milieu des affaires

Steeve Beaupré en a fait l’annonce jeudi lors d’un dîner-conférence organisé par la Chambre de Commerce de Sept-Îles–Uashat mak Mani-utenam.

Toutes les entreprises de la région de Sept-Îles, dont les PME , pourront participer.

Je veux que la Chambre de commerce, Développement économique Sept-Îles, des acteurs de la Ville de Sept-Îles et des entrepreneurs s’assoient à table pour proposer des idées et des solutions afin d'attirer des gens. On veut essayer d’arrêter le navettage (fly-in fly-out) et que les gens demeurent dans la région , explique le maire.

Cette proposition faisait partie de son programme lors des élections municipales de 2021.

Les gens d’affaires emploient des personnes. Ce sont des gens qui résident et dépensent ici. Ils payent des taxes et des impôts. C’est important d’écouter ce qu’ils ont à dire , ajoute Steeve Beaupré.

Une quarantaine de personnes du monde des affaires de la région de Sept-Îles se sont réunies jeudi dans le sous-sol du restaurant Chez Omer pour le dîner-conférence. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le propriétaire de la PME Vitrerie Norcristal à Sept-Îles, Marc Pelletier, fait partie de la quarantaine de participants au dîner-conférence de jeudi.

Son entreprise est aussi touchée par la pénurie de main-d'œuvre.

C’est extrêmement difficile de trouver de la main-d’œuvre qualifiée. La plupart du temps, on doit prendre un employé qui n’est pas nécessairement qualifié ou qui n’a pas la formation nécessaire. On doit le former par nous-mêmes. Par la suite, on espère pouvoir le garder avec nous le plus longtemps possible , raconte-t-il.

Marc Pelletier considère que ce forum pourrait contribuer à ce que Sept-Îles devienne un exemple à suivre.

Il ne faut pas attendre après le gouvernement provincial ou fédéral pour trouver une solution [à la pénurie de main-d’œuvre] de Sept-Îles. Avec ce forum, l’idéal serait que le reste du Québec nous dise qu’on pourrait devenir un exemple pour d’autres régions québécoises , affirme-t-il.

Steeve Beaupré espère pouvoir lancer les invitations aux gens d’affaires d’ici le mois d’avril.