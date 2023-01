Curling féminin : l’équipe de Penny Barker plus déterminée que jamais

Les curleuses espèrent remporter ce tournoi afin de représenter à nouveau la Saskatchewan au Tournoi des cœurs Scotties qui se déroulera le mois prochain en Colombie-Britannique.

Nous sommes vraiment fières de représenter la Saskatchewan et nous avons vraiment hâte de jouer dans ce tournoi , indique la capitaine de l'équipe, Penny Barker, en soulignant la détermination de l’équipe à remporter le tournoi Viterra.

L'équipe composée de quatre joueuses, Christie Gamble, Jenna Enge, Danielle Sicinski et la capitaine Penny Barker, a remporté trois tournois présentés dans la province depuis le début de la saison.

Selon Penny Barker, il faut toujours être positif, rester calme et se soutenir afin de terminer ce tournoi avec succès.

« La Saskatchewan est tellement forte en curling et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. » — Une citation de Penny Barker, capitaine de l'équipe

Les 12 équipes du tournoi provincial de cette semaine comptent d'anciennes championnes de la Saskatchewan, dont Robyn Silvernagle de North Battleford, Sherry Anderson de Saskatoon et la championne nationale de 2011, Amber Holland de Kronau.

La capitaine de l'équipe, Penny Barker, plaide pour la sérénité et la cohésion au sein du groupe pour aller loin dans le tournoi. Photo : Radio-Canada / Kayla Guerrette

Pour Penny Barker, la pandémie de COVID-19 a empêché les joueuses d’évoluer dans les salles bondées de supporters. Ainsi, elle juge la victoire de l'année dernière différente par rapport aux autres victoires.

J'ai hâte de retourner sur la glace à Estevan, de jouer aussi fort que possible et de me rendre en Colombie-Britannique pour les Scotties , souligne-t-elle.

Sa coéquipière Christie Gamble explique que si l’équipe continue à jouer comme les années précédentes, elle aura une forte chance de gagner le tournoi cette année.

N'importe qui peut gagner, mais nous savons que nous l'avons déjà fait et que nous pouvons le faire à nouveau , soutient Christie Gamble.

Avec les informations de Kayla Guerrette