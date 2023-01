Santé mentale : des artistes épuisés témoignent de leurs défis

L’insécurité financière, psychologique et d’emploi a certainement pesé lourd chez les artistes et les travailleurs du milieu pendant la pandémie de COVID-19 et pourtant, malgré la reprise des spectacles et des activités de l’industrie culturelle, les demandes de soutien psychologique continuent d’augmenter.

Carmen Gibbs, directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. (archives) Photo : Radio-Canada

Avec plus de 20 ans de métier, Carmen Gibbs, directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick estime que les attentes envers les artistes sont irréalistes.

De créer, de développer, d'être des chercheurs, de faire du marketing, de faire des demandes de subventions. Quel métier dans la vie, quelle profession où on vous demande d'être tout en une personne? C'est pas normal .

La pointe de l’iceberg

L’auteur-compositeur-interprète Joey Robin Haché témoigne de cette charge de travail important, la comparant à un iceberg.

Il s'est déjà retrouvé dans un état de détresse lié à son travail et a dû aller chercher de l'aide.

L’effet iceberg est la meilleure représentation de l’image globale du travail à accomplir en tant qu’artiste. Nous voyons le sommet en dehors de l’eau qui représente l’artiste sur scène et dans les médias, perçu par le grand public. La grande partie inférieure submergée sous l’eau démontre la panoplie de tâches, de travaux, de dates de tombées, de buts et d’objectifs à atteindre pour arriver à bien commercialiser et promouvoir un album, un spectacle ou un artiste au grand public , explique Joey Robin Haché.

« C’est l’un des grands problèmes de l’industrie musicale en ce moment. » — Une citation de Joey Robin Haché

L'auteur-compositeur-interprète Joey Robin Haché Photo : Gracieuseté/Joey Robin Haché

Le volet administratif occupe une grande place dans la charge de travail des artistes, particulièrement en début de carrière où il est crucial de produire du nouveau matériel.

Toujours selon Joey Robin Haché, la multiplication de travaux et de dates de tombée de projets divers peuvent amener les artistes à la fatigue professionnelle et les indisposer à accomplir des tâches importantes liées à la survie de leur projet artistique, comme monter sur scène .

Un mal grandissant

Aux attentes de l'industrie, s'ajoute la compétitivité du milieu à l'air du numérique, où il est de plus en plus difficile de se démarquer. L'auteure-compositrice-interprète Christine Melanson en a vite pris conscience.

Christine Melanson a fait un burn-out sa première année de carrière. Photo : Christine Melançon

Je sens ces attentes là à tous les jours, encore. Certainement un peu moins que quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé je me mettais tellement d'attentes, tellement de pression, que déjà dès la première année que j'ai commencé à faire de la musique professionnellement, j'ai fait un burn-out.

Aujourd’hui, Christine Melanson sait reconnaître les signes de surmenage et visualise différemment sa carrière solo puisque les subventions sont difficiles à obtenir et les tournées sont de moins en moins rentables.

« C’est une très très grosse machine pour pouvoir prendre du temps pour soi. » — Une citation de Christine Melanson

Les conséquences de l’interruption d’une tournée ou d’un projet sont grandes et ajoutent un poids sur les épaules des artistes lors de leur réflexion. Ils pensent aux artisans qui œuvrent sur le projet et ne souhaitent pas les empêcher d’exercer leur métier et leurs enlever des revenus.

Mélissa Cormier en entrevue. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Mélissa Cormier, présidente de l’agence Girafe Média, croit que pour bien épauler les artistes, il est primordial de planifier des périodes de repos avant ou après un projet.

Elle explique : mon rôle est de les épauler, peu importe, de les encourager. Un peu comme une coach, je les tiens imputables lorsqu’on a des dates de tombée où il faut être prêts mais aussi jauger où ils en sont avec leur santé mentale et de pas trop les pousser loin parce qu’ involontairement, cette pression peut aussi venir de moi.

Redéfinir le rôle de l’artiste

Depuis novembre, l' AAAPNB offre sans frais le programme de soutien psychologique La Bouée aux artistes des quatre provinces de l’Atlantique et à leur famille. Carmen Gibbs espère que la pandémie aura été un catalyseur de changement pour l’avenir du milieu artistique.

J'espère que la pandémie nous aura donné l'occasion de réfléchir comme société à cette profession-là, et comment on va mieux la traiter et comment on va mieux la valoriser et je crois que peut-être on aura moins de gens en détresse , dit-elle.

« Je pense qu'il y a comme un collectif de réflexion de ouf, ok, il faut qu'on prenne un respire et que tout n'est pas toujours urgent. » — Une citation de Mélissa Cormier

Même constat pour Mélissa Cormier, qui croit qu’il est nécessaire de s’attaquer au problème de front et d'ouvrir franchement le dialogue.