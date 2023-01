La Turquie, un tremplin vers l’Europe pour Ballou

Le Québécois, qui a passé la dernière saison avec l’Atlético Ottawa, dit avoir été chaudement accueilli par l’organisation et ses nouveaux coéquipiers.

Les gens sont très chaleureux. J’ai visité les installations et rencontré les joueurs, ils sont accueillants, ça s'est bien passé , souligne Ballou.

Le nouveau numéro 9 du Manisa FK mentionne qu’il s’était fait à l’idée de demeurer à Ottawa pour une deuxième saison, mais que l’intérêt du club turc a tout changé dans les dernières semaines.

Ballou Tabla tente de déjouer deux adversaires pendant un match de l'Atlético Ottawa contre le FC Edmonton en septembre 2022. (Photo d'Archives) Photo : Tim Austen/Freestyle Photography

Je me préparais pour aller faire le camp à Madrid (avec l’Atlético Ottawa) et les discussions ont commencé ici. J’en ai parlé avec mon agent et on a vu plusieurs raisons de venir. C’est un retour en Europe et le projet qui a été mis en place ici m’intéresse grandement, comme celui à Ottawa m’avait intéressé , explique l'ancien joueur de l'Impact et de l'organisation du FC Barcelone.

« Ils se battent pour aller en première division et sont très sérieux. Ça me plaît. Le niveau est bon et il y a beaucoup de visibilité. J’aime la vision que l'entraîneur a pour moi. » — Une citation de Ballou Tabla

Ballou a déjà participé à quelques entraînements avec sa nouvelle équipe, même s’il a surtout été limité à des exercices sur les lignes de côté avec un préparateur physique. Mais ce qu’il voit a capté son attention.

Ça sait jouer au foot. J’ai vu le style de jeu et la vitesse. Franchement, ça m'impressionne! L’intensité est là et ça joue vers l’avant. Le style en Turquie est basé sur l’attaque, dans les deux sens. Ça me plaît beaucoup , analyse le rapide milieu de terrain dont les qualités offensives seront mises à profit. C'est un défi pour moi ici. Il y a peut-être des gens qui comprennent pas [ma décision] mais les gens qui connaissent le football, ils savent pourquoi je suis ici.

Mon entraîneur a vu le rôle que j’avais à Ottawa. Ils veulent m’utiliser de la même façon, un peu partout, que ce soit en 10, à gauche et à droite, même comme deuxième attaquant , affirme Ballou qui a récolté 7 buts en 31 matchs la saison dernière au sein de la Première ligue canadienne de soccer (CPL) dans un schéma tactique basé sur la contre-attaque.

Un transfert record pour la CPL?

Même si Manisa FK et l’Atlético Ottawa n’ont pas dévoilé le montant du transfert, il serait l’un des trois plus importants de la jeune histoire de la CPL . Après les départs de joueurs comme Joel Waterman (CF Montréal) et Marcos Bustos (Suède), Ballou se réjouit de voir le soccer canadien prendre sa place de plus en plus.

Je suis content parce que ça permet à la Ligue d'avoir de l’ampleur et de la visibilité. Il y a des joueurs et du talent. Je suis certain à 100 % qu’il y aura d’autres joueurs comme nous. Le potentiel est là, la CPL est encore jeune , rêve Ballou, qui vise encore un grand championnat européen, même s’il ne se fixe pas d’échéancier.

Les adversaires de Ballou l'ont souvent accroché la saison dernière pour le ralentir en CPL. (Photo d'Archives) Photo : Matt Zambonin

Je veux rester dans ma mentalité d’atteindre le plus haut niveau. Mais, je vais bien m’installer et faire mes matchs. On ne sait jamais dans le football. Il y a la première division turque, mais aussi des opportunités ailleurs en Europe , soulignant au passage le cas de Cyle Larin, qui s’est engagé au Real Valladolid, en Liga espagnole, après des passages en Turquie et en Belgique.

Malgré cette nouvelle occasion et le développement de sa carrière, Ballou a voulu terminer la discussion en saluant le public footballistique d’Ottawa pour lequel il a eu de très bons mots.