Des produits d’hygiène personnelle réutilisables pourront être remboursés à Lévis

Les Lévisiennes et Lévisiens pourront recevoir une aide financière allant jusqu’à 100 $ pour l’achat de produits d’hygiène personnelle réutilisables dès le printemps.

Cette aide financière s’inscrit dans une campagne de sensibilisation pour inciter les citoyens à tendre vers le mode de vie zéro déchet.

« On remarque depuis quelques années qu'on plafonne [dans la réduction de déchets], on voulait aller plus loin », mentionne Doris Dumas, coordonnatrice au plan de gestion des matières résiduelles à la Ville de Lévis, qui y voit également un intérêt économique pour les citoyens.

Les produits admissibles au remboursement par la Ville de Lévis : Les coupes menstruelles

Les culottes menstruelles réutilisables

Les serviettes hygiéniques lavables

Les protège-dessous réutilisables

Les culottes absorbantes et les sous-vêtements protecteurs pour les fuites urinaires

Les couches réutilisables pour adultes, incluant les insertions absorbantes réutilisables

La Ville prévoit rembourser 50 % du coût d’acquisition des produits, mais si les produits ont été achetés chez un commerçant de Lévis, le remboursement montera à 60 %, afin d'encourager l’achat local.

Pour les personnes à faible revenu, un remboursement de 75 % du coût d’acquisition des produits sera offert.

Dans tous les cas, le remboursement maximal est fixé à 100 $ par personne afin de permettre au plus grand nombre d’en bénéficier. Il sera possible de faire qu'une seule demande avec tous les produits.

Le projet sera lancé plus précisément au printemps. La demande de remboursement pourra se faire grâce à un formulaire qui sera accessible sur le site Internet de la Ville, selon Doris Dumas.

Au total, la municipalité dispose de 20 000 $ pour mener cette initiative en 2023. La coordonnatrice au plan de gestion des matières résiduelles à la Ville de Lévis s'attend à un bel engouement de la population.

En parallèle à cette aide financière, la Ville de Lévis prévoit déployer une campagne de sensibilisation à l’usage des produits d’hygiène réutilisables, au cours des prochains mois.

Pour l’ensemble des Lévisiennes et pour une seule année, ces produits à usage unique représentent 122 000 kg de déchets, soit 11 millions de produits. À cela s'ajoutent les couches pour adultes et les protections pour fuites urinaires , indique la Ville.

Des initiatives similaires ailleurs

Dans la région, la municipalité de Saint-Georges en Beauce offre déjà un remboursement partiel pour les couches lavables et certains produits d’hygiène féminine.

La MRC de Lotbinière, en Chaudière-Appalaches, avait également adopté l’idée au printemps 2021. Les subventions disponibles s’étaient envolées en l’espace d’une semaine.