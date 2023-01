Mort d’une jeune de 17 ans  : la vitesse et l’état du motocycliste en cause

Les causes qui ont mené au décès de Noémie Lacoursière, 17 ans, et de Miguel Milord, 18 ans, sont maintenant connues. Le jeune homme conduisait une moto sur le rang Saint-Mathieu, à Shawinigan, lorsque l’accident s’est produit.

L’ensemble des éléments recueillis laisse présumer que la perte de contrôle et la collision mortelle qui s’en est suivie résultent d’une conduite téméraire à haute vitesse, alors que la chaussée était glissante et que le conducteur de la moto avait les facultés affaiblies par l’alcool et le cannabis , écrit le coroner Donald Nicole, qui a étudié les circonstances de la mort de la passagère.

Dans le rapport rendu public jeudi, il mentionne que les analyses toxicologiques réalisées au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal n’ont démontré aucune présence d'alcool, de drogue, ni d'aucun médicament dans les échantillons sanguins de la jeune shawiniganaise.

L'état de la moto ne permettait pas d’identifier une défectuosité mécanique, indique le coroner. Photo : Radio-Canada

Le coroner souligne que, selon plusieurs témoins, la moto avait effectué plusieurs dépassements avant l’accident. Le conducteur a perdu le contrôle [de la moto] et est allé percuter une glissière de sécurité dans une légère courbe , indique Donald Nicole. La chaussée était mouillée au moment de l'événement qui est survenu dans une zone de 90 km/h, sur une route à deux voies allant en contresens.

Le décès de Noémie Lacoursière est classé accidentel.

À lire aussi : Un motocycliste de 18 ans et sa passagère meurent à Shawinigan