La pénurie de logements frappe de plein fouet le Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il n'y a pratiquement plus de loyers disponibles dans la région. Selon les derniers chiffres publiés jeudi par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux d'inoccupation des logements a diminué dans les cinq principales villes du Saguenay-Lac-St-Jean entre octobre 2021 et octobre 2022.

Il est passé sous la barre du 1 % dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay, avec un taux de 0,9 %.

À Roberval, il n’y a pratiquement plus de logements disponibles, le taux d’inoccupation étant de 0 %, tandis qu'il est de 0,3 % à Alma.

Seuls Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini ont un taux de vacance dépassant légèrement le 1 %, avec 1,1 % et 1,3 % respectivement.

Rappelons qu'un taux d'inoccupation de 2 % et moins signifie qu'il y a pénurie de logements.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le dévoilement des taux régionaux d'inoccupation arrive seulement quelques jours après que l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) ait dévoilé ses résultats pour les mises en chantier dans la RMR de Saguenay.

Les chiffres démontrent qu'en décembre 2022, elles ont connu une chute de 90 % en 2022, passant de 40 à quatre mises en chantier d'habitation pour ce mois.

Cette chute drastique a ainsi annulé tous les gains qui avaient été effectués en 2022.

La RMR de Saguenay comprend les municipalités de Saguenay, Bégin, Saint-Charles-de-Bourget, Saint-David-de-Falardeau, Saint-Félix-d'Otis, Saint-Fulgence, Saint-Honoré et Sainte-Rose-du-Nord.

De son côté, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a soutenu que Saguenay allait mettre en place des solutions.

« On va arriver avec des annonces bientôt pour être capable de permettre aux promoteurs, non pas d'accélérer la demande de permis, mais d'être beaucoup plus efficace dans nos dérogations mineures de permis. [...] On va essayer d'aider nos entreprises, nos entrepreneurs, qu'on a déjà sur le territoire », a fait valoir Julie Dufour.

Prix des loyers en augmentation

De 2021 à 2022, le prix moyen de loyers est passé de 677 $ à 686 $ par mois dans la RMR de Saguenay.

Les logements les moins chers se trouvent à Dolbeau-Mistassini, alors qu’ils sont de 491 $ par mois en moyenne.

À Alma, la moyenne est de 584 $, tandis qu’à Roberval et Saint-Félicien, le prix est de 539 $ et de 620 $ respectivement.

Rappelons que les locataires doivent aussi s’attendre à des hausses de loyers supplémentaires dès le 1er juillet 2023.

Le Tribunal administratif du logement (TAL) a annoncé le 17 janvier ses hausses suggérées pour 2023.

Ainsi, l’organisme suggère une hausse de 2,3 % pour un logement non chauffé et une hausse de 2,8 % pour un logement chauffé à l’électricité.

Devant ces chiffres alarmants du taux d'inoccupation, l'organisme Loge m’entraide conseille aux locataires de ne pas résilier leur bail tant qu'ils n'auront pas trouvé un nouveau loyer.

La réponse d’un gouvernement pour contrer une telle crise aigüe du logement qui sévit dans notre région comme partout au Québec, c’est de reconduire le programme AccèsLogis dans le prochain budget provincial afin de construire 50 000 nouveaux logements sociaux sur cinq ans. Chose certaine, à Saguenay, si la naissance de la Coopérative d’habitation La Solidarité était une évidence depuis 10 ans, aujourd’hui, c’est rendu une urgence , a indiqué la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, par voie de communiqué.

Avec les informations de Michel Gaudreau, Pascal Girard et Mélissa Paradis