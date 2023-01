Une enveloppe de 3 millions $ pour retenir les infirmières en Abitibi-Témiscamingue

L’aide financière permettra la mise en place de mesures d’attraction et de rétention spécifiques à l'Abitibi-Témiscamingue. L'entente, qui prendra fin le 30 juin prochain, vise à tester de nouveaux modèles d’horaires et à augmenter la disponibilité au travail des infirmières au moyen de primes.

Le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais, soutient que c’est une bonne nouvelle, mais il se montre toutefois prudent.

« C’est une mesure temporaire qui va nous permettre de traverser les prochains mois, mais le pire est à venir. On se réjouit, il y a une mesure qui est là en ce moment pour avoir une certaine reconnaissance du travail de nos professionnels en soins, mais il va falloir aussi penser à moyen et à long terme. » — Une citation de Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT

Jean-Sébastien Blais, président du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Des forfaits d’installation pour les nouvelles embauches sont également prévus. La FIQ-SISSAT réclame depuis longtemps des mesures et des incitatifs permanents spécifiques à la région, rappelle son président.

Il y a encore beaucoup de travail. On n’est pas en train de sortir le champagne et les confettis, on est à essayer de travailler avec le CISSS-AT (Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue) pour être en mesure de s’assurer que lorsque la prochaine convention collective arrivera, on ne sera pas oubliés , signale Jean-Sébastien Blais.

La FIQ-SISSAT représente près de 1600 professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires.