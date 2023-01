Un bar sans alcool ouvre à Brandon pour soutenir la voie de certains vers la sobriété

Glen Kruck rêvait depuis des années d'ouvrir un club pour faire la promotion de la sobriété à Brandon, dans le sud-ouest de la province.

Sa vision est devenue une réalité au début du mois de janvier avec le lancement du Club 1202, au cœur du centre-ville, au 1202, avenue Rosser.

Je me suis dit que nous devions faire quelque chose pour aider les gens alcooliques dans leur guérison et à rester sur la bonne voie , lance M. Kruck, directeur des projets spéciaux de l'association sans but lucratif Brandon Community Health and Housing Association, qui gère le Club 1202.

L'idée du bar est venue après qu'un ami qui a connu la dépendance lui a expliqué qu'il n'avait aucun endroit pour aller s'amuser, sans que l'alcool soit impliqué, dit M. Kruck. Son ami donnait, comme exemple, une simple partie de billard.

Le Club 1202 est le premier bar de Brandon qui ne propose que des boissons non alcoolisées.

M. Kruck décrit l'emplacement comme une occasion pour les gens de socialiser dans un environnement sec .

Il ouvre ses portes les samedis de 18 h 30 à 21 h 30 et propose des spectacles de musique.

M. Kruck indique s'attendre à ce que les gens soient sobres lors de leur visite au bar.

Il en coûte 5 $ pour entrer dans ce bar. Le prix d'entrée comprend une boisson et permet de payer le personnel du club.

Le bar est muni de tables de tennis de table, de jeux de fléchettes, de jeux d'échecs, de jeux de casse-têtes ainsi que de jeux de crible.

L'endroit offre aussi une salle de sport.

Selon M. Kruck, le nouveau bar sec s'inscrit dans le cadre de la programmation générale de la Community Health and Housing Association, qui offre des services d'aide au logement aux personnes en situation d'itinérance et des programmes pour les personnes qui se remettent d'une dépendance.

Il espère que l'endroit sera une oasis de paix pour les visiteurs, car les personnes qui essaient de rester sobres sont souvent inondées de médias et de messages encourageant la consommation d'alcool.

Des lieux comme le Club 1202 sont importants pour les personnes qui se remettent d'une dépendance, dit Glen Kruck, mais c'est aussi un endroit pour le grand public qui veut simplement aller quelque part et ne pas boire, et profiter de la bonne musique et de la camaraderie.

Le barman du Club 1202, Kurtis Lebleu-Jamieson, est sobre depuis 14 mois, lui qui combat la dépendance à l'alcool.

Le barman Kurtis Lebleu-Jamieson, assis au bar du Club 1202, est sobre depuis 14 mois. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Il se réjouit d'une telle initiative.

C'est un très bon moyen de se faire de nouveaux amis, de faire quelque chose de différent et de s'amuser dans un espace où il n'est pas nécessaire de consommer de l'alcool.

Il n'y a pas de pression. Vous n'avez pas à vous inquiéter des tentations ou de ce genre de choses. Vous pouvez simplement venir et vous amuser , constate-t-il.

Avec les informations de Chelsea Kemp