En conférence de presse, les représentants de la Coalition ont raconté avoir discuté avec les partis d’opposition à Ottawa afin de les sensibiliser au projet et d’avoir leur appui pour demander au gouvernement fédéral d’assumer ses responsabilités en matière de transport interprovincial.

Au cours des discussions, la coalition a abordé la question de l’équité des investissements dans la région de la capitale fédérale. Elle affirme avoir eu une bonne écoute des partis de l'opposition aux Communes, alors qu'elle soulignait notamment les iniquités dans ce dossier.

« Les investissements fédéraux en transport collectif pleuvent du côté ottavien, alors qu’ils sont minimes du côté québécois et inexistants pour améliorer les déplacements interrives »

Le regroupement déplore que la semaine dernière, un nouvel investissement de 350 millions $ a été annoncé à Ottawa pour le financement d’autobus électriques, alors que le projet de tramway attend une réponse depuis environ quatre ans.

Le gouvernement du Québec s'est déjà engagé à financer 60 % du projet de tramway à Gatineau, alors que le gouvernement fédéral n'a toujours pas confirmé son financement. Ce projet de transport a été évalué à 4 milliards de dollars.

La coalition dit également qu’elle s’explique mal comment le gouvernement fédéral peut justifier d’envisager le financement à 100 % d’un projet de 6e lien routier entre Gatineau et Ottawa, alors qu’il refuse de s’engager à plus de 40 % pour le financement d’un projet de lien interprovincial de transport collectif.

L'association, qui ne prononce pas sur le projet d’un sixième lien entre les deux rives, demande que le gouvernement fédéral fasse preuve d’équité et de cohérence dans ses investissements pour la capitale.

Elle ajoute que le transport collectif ne doit pas être le parent pauvre du transport interprovincial.

Selon Benoît Delage, directeur général du Conseil régional sur l’environnement et le développement durable ( CREDDO) , ce projet jouit d’un fort appui au sein de la région.

Benoit Delage, directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais souhaite que le gouvernement fédéral annonce son apport financier dans le projet du tramway de Gatineau (Photo d'archives)

Le projet de tramway n’est pas le fait d’une seule ville, d’un seul groupe ou d’un seul individu, mais bien une vision métropolitaine qui fait consensus , dit-il.

« On aimerait bien savoir ce qui se passe, où ça bloque. »

Patrick Robert-Meunier, porte-parole de la coalition, ajoute: Si on veut une capitale fédérale moderne, il faut que le fédéral soit présent et qu'il assume le leadership qu’on attend de lui.

À la Société de transport de l'Outaouais ( STO ), on garde bon espoir de voir le dossier évoluer.

Le conseiller et président de la STO, Jocelyn Blondin. (Photo d'archives)

Le conseiller municipal à Gatineau et président du conseil d'administration de la STO , Jocelyn Blondin, maintient qu’il y a des discussions présentement entre les gouvernements de plusieurs paliers .

« On attend dans les prochains mois. On avait dit jusqu’en mars. On garde bon espoir, avec le budget qui se prépare, qu’il y ait un chiffre pour le tramway. »