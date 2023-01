L’Alberta envisage de former des médecins à Lethbridge et Grande Prairie

Le gouvernement de l’Alberta investit 1 million de dollars pour étudier la possibilité de créer des centres de formation médicale satellites à Grande Prairie et Lethbridge, en dehors des grands centres urbains de Calgary et Edmonton.

Les nouveaux programmes permettraient de former des professionnels de la santé comme des médecins, des infirmières, et des pharmaciens en région. Ils seront gérés par l’Université de l‘Alberta et l’Université de Calgary en partenariat avec l’Université de Lethbridge et le collège Northwestern Polytechnic de Grande Prairie.

La forme exacte que prendront ces nouveaux programmes de formation n’a pas encore été décidée. Il y a plusieurs exemples à travers le pays comme des écoles satellites ou des centres de formation pendant l’été , a expliqué le doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Calgary Todd Anderson.

Nous allons collaborer avec nos collègues des autres universités à travers le pays pour tenter de trouver le meilleur modèle.

L’Alberta est confrontée depuis plusieurs années à des interruptions de services comme des fermetures de salles d’urgence dans les régions rurales. De nombreux médecins qui travaillaient à l’extérieur des grands centres ont aussi quitté leur poste depuis le début de la pandémie.

Le ministre de la Santé Jason Copping admet que cette initiative prendra plusieurs années à donner des résultats. « On sait qu’il y a une pénurie », précise-t-il. « On sait qu’on doit trouver des gens pour travailler dans nos hôpitaux en région, parce que ça affecte la qualité des services. »

« C’est la partie long terme de la stratégie, mais si vous ne commencez pas le processus, vous ne verrez jamais de résultat. » — Une citation de Jason Copping, ministre de la Santé de l’Alberta

La province croit que les médecins formés en région sont plus susceptibles d’y demeurer et de continuer à y pratiquer à la fin de leur scolarité. La doyenne de la faculté de médecine de l’Université de l’Alberta, Brenda Hemmelgarn, dit s’attendre à être en mesure de déposer un rapport au ministre de l’Éducation supérieure d’ici la fin du mois d’avril.

Le gouvernement provincial a présenté d’autres initiatives pour tenter de résoudre la pénurie de personnel médical, notamment en signant une nouvelle entente avec l’Association médicale de l’Alberta.

L'Université de Lethbridge sera l'une des institutions qui pourraient offrir les nouveaux cours. Photo : Gracieuseté : Université de Lethbridge

Le budget 2020-2023 inclut également un investissement pour augmenter le nombre de places dans les facultés de médecine et pour former davantage d’infirmières, d’ambulanciers et d’adjoints aux médecins. La province souhaite aussi accélérer le processus d'accréditation des médecins formés à l’étranger.

La cheffe de l’opposition, Rachel Notley, aimerait que la province prenne des mesures beaucoup plus ambitieuses. Un million de dollars, c’est une goutte d’eau dans l’océan , fait-elle valoir en rappelant que le gouvernement conservateur a coupé des millions de dollars dans le budget des universités.

Elle déplore aussi l’instabilité et la combativité qui ont marqué les relations entre la province et les professionnels de la santé depuis l’arrivée au pouvoir du Parti conservateur uni.