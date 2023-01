Port-Cartier souhaite devenir un Village-relais

La Municipalité complète présentement les dernières étapes qui lui permettront de déposer son dossier de candidature auprès de la Fédération des Villages-relais du Québec.

La conseillère, tourisme et relation avec le milieu à la Ville de Port-Cartier, Line Bordage, soutient que c’est la Fédération elle-même qui a incité Port-Cartier à déposer sa candidature.

Au départ, ce sont eux qui sont venus cogner à notre porte et qui nous ont dit que Port-Cartier pouvait se qualifier. Avant, les villages qui pouvaient se voir décerner le titre de Village-relais devaient avoir moins de 6 000 habitants. Maintenant, il s'agit de 10 000 habitants et plus, donc on est désormais admissible , affirme-t-elle.

« On est dans le sprint final! » — Une citation de Line Bordage, conseillère, tourisme et relation avec le milieu à la Ville de Port-Cartier

Une rencontre d'information est organisée le 8 février prochain au Café-Théâtre Graffiti avec les gens d'affaires de la Ville et les citoyens intéressés par le projet.

La conseillère, tourisme et relation avec le milieu à la Ville de Port-Cartier, Line Bordage (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Ce qu’on veut obtenir avec cette séance, c’est d’obtenir des signatures, l’engagement des commerçants. Ces signatures vont être jointes au dossier que nous allons envoyer à la Fédération , explique Line Bordage.

Elle ajoute que donner le titre de Village-relais à Port-Cartier permettrait de combler le vide en Forestville et Rivière-au-Tonnerre.

Si tout se déroule dans l'ordre, Port-Cartier pourrait obtenir son accréditation dans quelques mois.