Un nouveau réseau de fournisseurs de soins d’avortement voit le jour au Nouveau-Brunswick. Il promet de se battre pour améliorer l’accès aux soins reproducteurs et briser les tabous qui persistent.

Baptisé réseau de soins en avortement du Nouveau-Brunswick ( RSANB ), il est composé d'une vingtaine de professionnels de l'obstétrique, de la médecine familiale, des soins infirmiers et de la pharmacie.

« Il faut vraiment que le public et les citoyens sachent que [l'avortement] est normal. C'est sécuritaire. C'est commun. » — Une citation de Martha Paynter , infirmière autorisée

En plus de faciliter la coopération entre professionnels, le regroupement se donne pour mission d'informer les membres du public sur leurs droits reproducteurs et les services qui existent, explique Martha Paynter, infirmière autorisée, chercheuse et détentrice d'un doctorat en sciences infirmières.

Les services d'avortement continuent d'être entourés de honte et de tabous, a souligné celle qui est porte-parole de ce nouveau groupe, dans une entrevue, jeudi. Il faut honnêtement changer la conversation , a-t-elle mentionné.

C'est financé par le gouvernement — l'avortement médical et l'avortement chirurgical , déclare Martha Paynter.

Martha Paynter, le 12 avril 2022 à Halifax, où elle témoignait devant un comité de l'Assemblée législative pour demander l'accès gratuit aux médicaments et dispositifs contraceptifs en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Jean Laroche

Difficile d'accès au Nouveau-Brunswick

L’accessibilité aux soins reproducteurs et à l’interruption volontaire de grossesse est un enjeu au Nouveau-Brunswick. Comme il y a peu d’endroits où les avortements chirurgicaux sont pratiqués, l'accès est difficile dans plusieurs communautés.

Dans la province de 820 000 habitants, les avortements chirurgicaux ne sont pratiqués qu’à quatre endroits, et couverts par l’assurance-maladie dans trois d’entre eux : aux deux hôpitaux de Moncton et à celui de Bathurst.

Depuis des années, le gouvernement provincial a résisté aux appels pour couvrir les avortements pratiqués à la Clinique 554, une clinique privée à Fredericton. Le premier ministre Blaine Higgs réfute les arguments — avancés notamment par le gouvernement Trudeau et l’Association canadienne des libertés civiles ( ACLC ) — selon lesquels sa décision viole la loi fédérale sur la santé.

Rassemblement pour exiger un meilleur accès à l'avortement au Nouveau-Brunswick, le 9 juillet 2022 devant l'Assemblée législative à Fredericton. Photo : CBC / Isabelle Leger

Le Nouveau-Brunswick s’appuie sur son règlement provincial 84-20  (Nouvelle fenêtre) , par lequel il interdit spécifiquement le financement des avortements effectués à l’extérieur des hôpitaux publics.

En 2017, le Nouveau-Brunswick est devenu la première province à offrir gratuitement le Mifegymiso, une combinaison des médicaments mifépristone et misoprostol indiquée pour une interruption médicale de grossesse.

Trop de femmes ignoreraient qu’il s’agit d’une option. Il faut aussi que les citoyennes comprennent comment ca marche. La chirurgie [...] prend 7 minutes. Les pilules, ce n'est pas une pilule, c'est cinq [...] ça peut prendre quelques journées , explique Martha Paynter.

Le Mifegymiso est une combinaison de deux médicaments. Photo : Associated Press / Charlie Neibergall

Le Réseau de soins en avortement du Nouveau-Brunswick sera officiellement lancé samedi, le 28 janvier, pour coïncider avec les 35 ans de la décision R. c. Morgentaler (Nouvelle fenêtre) .

Ce jugement rendu le 28 janvier 1988 par la Cour suprême du Canada statuait que les dispositions du Code criminel qui interdisaient l’avortement dans la plupart des cas étaient inconstitutionnelles, car elles bafouaient le droit des femmes à la sécurité de [leur] personne garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Il est maintenant temps de régler les problèmes d'accès restants tels que l'information et les obstacles aux déplacements afin d'améliorer la rapidité, la sécurité et l'acceptabilité des soins d'avortement pour les patientes de toute la province. Le [Réseau de soins en avortement du Nouveau-Brunswick] contribuera à améliorer l'accès à l'avortement au Nouveau-Brunswick , a écrit Martha Paynter dans un communiqué publié par le groupe, jeudi.

Selon le réseau, la collaboration entre les professionnels de la santé qui en sont membres sera interdisciplinaire et interzone et s’étendra dans toutes les régions de la province. Elle relie aussi des praticiens au sein des deux réseaux de santé — Vitalité et Horizon — du Nouveau-Brunswick.

Avec des renseignements de Sarah Dery