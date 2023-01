Plus de policiers dans les transports en commun de Toronto à la suite d’attaques

Après une recrudescence d'actes violents dans les transports en commun, le chef de la police de Toronto a annoncé que plus de 80 policiers seront déployés quotidiennement dans le réseau de transport public de la CTT afin de renforcer la sécurité des lieux face à l'inquiétude grandissante de certains usagers.

Les patrouilleurs – qui travailleront en heures supplémentaires – seront visibles au sein du réseau et aux abords des lignes de transport, a indiqué le chef de police, Myron Demkiw, en précisant que leur déploiement sera décidé au jour le jour en fonction des besoins et des données disponibles .

Le PDG de la Commission de transport de Toronto, Rick Leary, a également mentionné l'ajout et l'amélioration des systèmes de caméras de surveillance du réseau.

Voici donc un autre pas en avant pour assurer la sécurité des employés et des passagers dans un processus continu , a tenté de rassurer le maire de Toronto, John Tory, en promettant davantage de mesures pour accroître la sécurité si son budget est adopté à la mi-février.

Un million de personnes voyagent chaque jour en toute sécurité grâce au dévouement des travailleurs du transport en commun , a temporisé M. Demkiw au sujet des récents incidents violents médiatisés.

Si l'annonce du jour visait à répondre aux inquiétudes que pourraient avoir les usagers des transports en commun, les intervenants ont reconnu la complexité du problème.

Nous savons que les causes profondes [des actes de violence] sont complexes et qu'il faudra une approche coordonnée du problème, [...] la CTT ne peut pas le faire seule , a défendu Rick Leary devant les journalistes qui l'interpellaient sur la question.

Attaques en série

Plusieurs événements violents se sont enchaînés dans les transports publics torontois. Mercredi, un syndicat de travailleurs qui représente 35 000 employés des transports en commun au Canada a demandé la création d'un groupe de travail pour éliminer la violence après une série de faits divers.

La série de violences à la CTT est extrêmement contrariante [...] cela ne peut pas continuer , a affirmé le conseiller municipal Jon Burnside, également présent à la conférence de presse de jeudi.

Un adolescent âgé de 16 ans a été grièvement blessé lors d'une agression au couteau dans un autobus mercredi. Il s'agissait de la quatrième attaque en cinq jours dans le système de transport en commun de la ville.

Une personne a été poignardée dans un tramway à plusieurs reprises mardi, deux jours à peine après qu'une employée de la CTT eut été touchée par le projectile d'un fusil à air comprimé. Deux autres employés se sont fait attaquer et frapper lundi à bord d'un autobus par un groupe de jeunes passagers.

En réponse à la violence, M. Tory a également demandé la tenue d'un sommet au cours duquel maires, ministres et premiers ministres provinciaux et fédéral discuteraient de la façon de mieux accompagner les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Avec des informations de CBC