Les Noces de Figaro de Mozart à l’Opéra de Toronto

Le livret de Lorenzo Da Ponte est basé sur la pièce Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Il raconte l'histoire d'un valet, Figaro, qui tente de contrer les ardeurs du comte Almaviva envers sa fiancée Susanna, tout en organisant son mariage avec elle.

Le tout se déroule sur fond de remise en question des groupes sociaux à l'aube de la Révolution française.

Dans la production présentée à Toronto, Mireille Asselin incarne Barbarina.

« Cette oeuvre reste très moderne, car on y traite des idées de classes, de pouvoir entre hommes et femmes, de destin et de prise de contrôle sur son existence. »