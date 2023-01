Le magazine Tintin revivra pour un seul numéro spécial

Le journal Tintin est de retour! a indiqué cet éditeur de BD dans un communiqué, annonçant cette parution pour le 8 septembre.

Ce numéro spécial célébrant les 77 ans des éditions Le Lombard comptera près de 400 pages de courts récits créés spécialement pour célébrer l’histoire de ce périodique , dont le slogan était le journal des jeunes de 7 à 77 ans .

Mais il n’aura pas de suite pour le moment, Le Lombard ne reconstituant pas de rédaction en vue de relancer le magazine. On ne sait pas pour l’instant si le numéro spécial sera publié au Canada.

La disparition de la presse de bandes dessinées

Autrefois tirée à des centaines de milliers d’exemplaires en Europe francophone et au Canada, la presse de BD subit aujourd’hui, comme le reste de la presse magazine, les effets des changements d’habitudes des lecteurs et lectrices; les ventes en kiosque sont faméliques et les abonnements stagnent.

L’hebdomadaire Tintin, lancé en 1946, en avait fait les frais en 1988. Avec un rival lancé par Moulinsart SA, Tintin reporter, la concurrence avait précipité la disparition des deux titres.

En 2016, Le Lombard avait publié une compilation du meilleur de la version belge et canadienne du journal. L’éditeur en lancera un deuxième tome, également en septembre, comprenant près de 800 pages tirées des archives de la version française de l’hebdomadaire.