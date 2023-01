Le maire Scott Gillingham revoit la composition du Conseil de police de Winnipeg

Le maire, élu en octobre, a annoncé jeudi le départ de Brian Scharfstein, qui était un membre de longue date du Conseil de police et propriétaire de Canadian Footwear. Il était aussi le vice-président du conseil.

Le président de Strata Supply, Mohamed El Tassi, et le fondateur de Cree-Ations, Ednas Nabess, ont également été remplacés.

Le fondateur du North End Family Centre, Kyle Mason, l’ancienne défenseure des enfants et de la jeunesse du Manitoba, Daphne Penrose, et le fondateur de la brasserie Little Brown Jug, Kevin Selch, ont été nommés au Conseil de police. Leur nomination a été approuvée jeudi par les élus lors du conseil municipal.

Les quatre autres membres du conseil, dont le rôle est de superviser le Service de police de Winnipeg mais dont les pouvoirs sont limités, restent en place. Le conseil avait d'ailleurs été critiqué l'an dernier pour sa gestion des manifestations devant le Palais législatif.

Colleen Mayer, une ancienne députée du Parti progressiste-conservateur qui travaille pour Stars Ambulance, devient vice-présidente à la place de Brian Scharfstein. Le conseiller municipal de de Saint-Norbert-Rivière Seine, Markus Chambers, reste président. Scott Gillingham et le président du Aboriginal Council of WInnipeg, Damon Johnston, continuent également de siéger.

La province nomme aussi deux personnes qui siègent au Conseil de police. Les cinq autres sont nommées par la Ville de Winnipeg.