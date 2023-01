Le syndicat des infirmières de l’Est craint le recrutement du Nouveau-Brunswick

Le président du Syndicat des infirmiers, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ), Pier-Luc Bujold, s'inquiète des démarches du Nouveau-Brunswick visant à recruter des infirmières québécoises .

Le Réseau de santé Horizon au Nouveau-Brunswick, où il manque environ 120 infirmières, mène une opération de séduction à Montréal.

Il cible surtout les infirmières qui ont déjà œuvré dans les établissements de cette province.

Selon Pier-Luc Bujold, la Gaspésie est plus vulnérable parce qu’elle est en déficit d’une centaine d’infirmières. Le réseau doit d'ailleurs avoir recours au privé et à grands frais, pour combler ses besoins.

La situation est particulièrement inquiétante dans la MRC Avignon, selon lui.

Le risque est encore plus grand dans Avignon Ouest parce qu'il y a pas peu de distance à parcourir pour aller travailler au Nouveau-Brunswick, du côté de Campbellton , explique-t-il.

Selon le SIIIEQ, il manque une centaine d'infirmières en Gaspésie. (Photo d'archives) Photo : iStock / Photographerlondon

De plus, comme le rappelle M. Bujold, ce secteur est déjà en déficit d’infirmières.

Du côté de Matapédia et Pointe-à-la-Croix, il y a une infirmière par quart de travail. Donc si on en perd une, qui traverse le pont à Matapédia pour s'en aller travailler à Campbellton, c'est la différence entre une et zéro , illustre-t-il.

Toutefois, M. Bujold croit que le contexte de travail et des compressions annoncées au Nouveau-Brunswick pourraient rendre cette province moins attractive.

Par ailleurs, l’Ontario aussi recrute des infirmières au Québec.

Du côté du CISSS de la Gaspésie, on ne commente pas formellement la situation, mais on ne constate pas de mouvement de personnel pour le moment.