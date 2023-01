Kapwani Kiwanga représentera le Canada à la Biennale de Venise en 2024

L’artiste née à Hamilton, en Ontario, a fait sa place dans le monde de l’art contemporain avec son œuvre engagée. Formée en sciences sociales et en arts visuels, elle utilise plusieurs disciplines artistiques, comme la sculpture, la vidéo et la performance, pour raconter des histoires oubliées ou marginalisées.

Installée à Paris depuis 2005, Kapwani Kiwanga a marqué les esprits en 2011 avec Afrogalactica, une prestation dans laquelle elle se posait comme une anthropologue venue du futur pour témoigner de la création des États-Unis d’Afrique en 2058.

Kapwani Kiwanga dans une prestation de «Afrogalactica» en 2012. Photo : Emma Haugh

Avec Flowers for Africa (2013), la lauréate du prix Sobey pour les arts s’est inspirée des bouquets de fleurs présentés lors de cérémonies et de manifestations pour l’indépendance de pays africains afin d’explorer le lien entre les gens, les fleurs, les nations et les mouvements de résistance.

Je tiens à féliciter les membres de notre jury national d’avoir choisi une voix aussi opportune et provocatrice pour représenter le rôle vital et la place du Canada dans l’art contemporain international , a déclaré Angela Cassie, directrice générale par intérim du Musée des beaux-arts du Canada, par communiqué.

L’exposition internationale d’art de la Biennale de Venise est parmi les plus grandes et les plus prestigieuses expositions d’art contemporain dans le monde. Le Canada fait partie des dizaines de pays participants, sous l’égide du MBAC et du Conseil des arts du Canada.