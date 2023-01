Le code source piraté de League of Legends mis en vente sur le web

Riot Games avait confirmé la semaine dernière avoir été victime d’une cyberattaque qui a permis aux pirates informatiques de mettre la main sur le code source de ses jeux LoL, mais aussi Teamfight Tactics et un ancien outil de lutte antitriche.

L’éditeur s’est voulu rassurant pour sa communauté de fans, précisant que les données des joueurs et joueuses n’ont pas été compromises dans l’attaque.

Selon ce que rapporte le média spécialisé en technologie Motherboard de Vice, les pirates réclamaient une rançon de 10 millions de dollars américains (13,3 millions de dollars canadiens) pour la récupération des informations volées, faute de quoi elles seraient publiées. Riot Games a refusé de payer, d’après une déclaration de l’entreprise.

Les malfrats ont exploité le manque de vigilance d’un employé pour arriver à leurs fins, selon l’éditeur de jeux vidéo, sans fournir plus de détails.

Sur Twitter, Riot Games a reconnu que l’attaque pourrait causer des problèmes dans l’avenir .

Si le code source d’un jeu tombe entre les mains d’une personne malintentionnée, celle-ci pourrait notamment accéder aux mécanismes antitriches de l’éditeur et développer de nouvelles façons de les contourner.

Cela aurait pour conséquence de compromettre l’expérience de jeu des joueurs et joueuses, qui affronteraient davantage de personnes qui trichent.

« Depuis l’attaque, nous nous efforçons d’évaluer ses effets sur les outils d’antitriche et sommes prêts et prêtes à déployer des correctifs aussi rapidement que possible. »