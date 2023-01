PUB VEN 27 JAN VETTÉ MM Félix Dufour est prêt pour la prochaine étape… l’Université Laval

Le joueur de 21 ans connaît une excellente saison dans le circuit collégial albertain ( ACAC ). À sa deuxième année d'éligibilité, il a amorcé 14 des 16 matchs de son équipe, qui occupe le premier rang de la division Nord avec un dossier de 10-6.

Joueur central, Félix Dufour figure parmi les meneurs du circuit à sa position. Il explique que les joueurs de centre ont moins de chances de faire des attaques que leurs coéquipiers aux deux ailes, mais que sa moyenne de réussite est excellente.

Je suis fier de la façon dont je joue depuis le début de la saison , affirme l’ancien élève de l’École Maurice-Lavallée, je suis certain que mes statistiques me placent très bien, dans plusieurs catégories, parmi les joueurs qui jouent au centre, comme moi.

Malheureusement, les statistiques présentées par l’ ACAC ne tiennent pas compte de la position des joueurs sur le terrain.

Félix Dufour se démarque néanmoins en se classant, en date du 24 janvier, au 34e rang pour le total des attaques, au 36e rang pour les attaques marquantes (kills) au 20e rang pour les as au service et au 33e rang pour les points marqués.

La saison dernière, il a très peu joué, ce qui est habituellement le cas avec les joueurs de première année.

Félix Dufour jouera pour le Rouge et Or de l'Université Laval dès l'an prochain. Photo : Radio-Canada / Danielle Bénard

Pour jouer de façon régulière à ta première saison, tu dois vraiment être exceptionnel ou ton équipe doit avoir beaucoup de joueurs blessés , mentionne Félix Dufour en ajoutant que c’est très difficile de prendre la place d’un vétéran qui est là depuis deux ou trois saisons.

Quand on a fait appel à lui en fin de saison, une fois que la qualification en séries éliminatoires était confirmée, il a très bien joué.

Je voulais montrer que j’avais ma place au sein de l’équipe comme joueur partant pour la prochaine saison , dit-il.

Ça a très bien fonctionné, peut-être trop bien même, selon lui. Lors du premier match de la saison, j’étais partant et j’ai joué le meilleur match de ma vie. J’ai réussi 15 de mes 16 tentatives d’attaque marquantes , souligne-t-il.

Sa performance lui a permis d’être nommé joueur du match, mais aussi d’être remarqué par les autres équipes.

Les autres équipes ont vu comment je pouvais jouer et ont tout de suite modifié leur jeu pour me contrer quand ils nous affrontaient, donc ça a peut-être un peu joué contre moi , fait remarquer le volleyeur.

Rouge et Or de l’Université Laval

Félix Dufour a toujours su qu’il voulait passer à la prochaine étape, c’est-à-dire jouer au niveau universitaire.

Il a décidé d’écrire à l’entraîneur du Rouge et Or de l’Université Laval pour lui faire part de ses buts et de ses réalisations. Celui-ci a immédiatement pris contact avec lui afin d’apprendre à mieux le connaître.

Le courriel de Félix était très détaillé et on pouvait déjà sentir sa grande motivation pour son nouveau projet , affirme Gino Brousseau l’entraîneur du Rouge et Or. Lorsque j’ai vu la vidéo en action de Félix, j’ai tout de suite compris qu’il était un athlète à part à cause de ses qualités athlétiques , ajoute-t-il.

Gino Brousseau a été impresionné par le jeune Franco-Albertain. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les échanges de courriels entre le Franco-Albertain et l’entraîneur québécois se sont poursuivis et ont été suivis de rencontres par visioconférence.

Le recrutement est très complexe, surtout quand l’athlète vient de l’extérieur du Québec , mentionne l’entraîneur. Les qualités athlétiques sont une chose, mais nous recherchons aussi les qualités humaines chez un jeune en espérant qu’elles cadreront avec la philosophie de notre programme, mais aussi les valeurs de notre université.

Gino Brousseau poursuit en affirmant que la personnalité de Félix Dufoud l’a énormément surprise.

Après avoir échangé avec lui sur la famille, les études, le volleyball et d’autres sujets divers, il a pu conclure que le jeune homme avait de bonnes valeurs, qu’il était organisé et très motivé; qu’il avait donc tout ce qu’il faut pour se joindre à son équipe.

Deux autres universités, une en Alberta et une au Québec, l'ont aussi contacté, après avoir eu la chance de le voir jouer.

Il a finalement reçu des offres formelles des trois universités avec qui il était en contact et il a choisi l’Université Laval.

L’entraîneur est une légende dans le monde du volleyball au Canada. En parlant avec lui, j’ai vu sa passion pour le coaching et pour le sport, ce sera un honneur de jouer pour lui , dit-il.

Le joueur qui mesure 1,95m confie qu’il a toujours rêvé d’habiter pour quelque temps au Québec et de poursuivre ses études postsecondaires en français.

Recommencer à zéro

Félix Dufour est conscient qu’il devra un peu tout recommencer à zéro en déménageant au Québec. Même s’il en sera à une première année avec le Rouge et Or, il s’agira de sa troisième année d'éligibilité comme athlète et il est limité à cinq.

Il comprend qu’il devra mériter sa place avec l’équipe et qu’il est possible qu’il ne joue pas beaucoup à sa première année dans la vieille capitale.

Même s’il espère avoir la chance de jouer un rôle régulier dès l’an prochain, il s’est fixé comme objectif de jouer comme partant lors des deux saisons suivantes.

Je veux faire mon baccalauréat en éducation en quatre ans et jouer au volleyball le plus possible pendant ces années , dit-il.

Dufour vs Dufour

Cette fin de semaine devait être spéciale pour la famille Dufour alors que Félix devait affronter son frère Alexis, qui fait partie de l’équipe du Thunder de l’Université Concordia, pour la première fois.

Le frère cadet de Félix s’est entendu avec l’université située à Edmonton l’été dernier, mais s’est blessé au dos avant le début de la saison. Il n’a donc pas encore eu la chance de jouer un match et ratera le rendez-vous contre l’équipe de son frère.

Félix est un peu déçu de la tournure des événements. Il aurait vraiment aimé affronter son frère, mais la priorité est que celui-ci puisse retrouver la forme pour la prochaine saison.

C’est dommage, ça aurait la seule occasion de nous affronter, à moins qu’il décide lui aussi de faire le saut au niveau universitaire , commente-t-il.

Les matchs entre les Ooks et le Thunder seront présentés vendredi à l’Université Concordia et samedi au Collège NAIT.