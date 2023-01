L’Impériale donne le feu vert à la construction d’une usine de diesel renouvelable

La pétrolière l’Impériale investit 720 millions de dollars pour construire ce qu’elle estime être la plus grande installation de diesel renouvelable au Canada. Le projet, qui sera situé à la raffinerie Strathcona, près d’Edmonton, produira annuellement un milliard de litres de diesel renouvelable à partir de céréales et d’hydrogène bleu.

L’entreprise a déjà signé une entente avec l’Américaine Air Products pour lui fournir cet hydrogène issu du gaz naturel et associé à la capture et au stockage du carbone.

Une part importante de la production qui devrait commencer en 2025 sera fournie à la Colombie-Britannique, est-il indiqué dans le communiqué de l’entreprise. L’Impériale utilisera aussi ce biocarburant dans ses propres activités.

L’entreprise estime que cette production pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur canadien des transports d’environ trois millions de tonnes métriques par an.

Le projet qui avait déjà été annoncé en 2021 devrait créer au moins 600 emplois de construction, selon le communiqué de la compagnie.

Appui du gouvernement fédéral

Plusieurs ministres fédéraux se sont réjouis de cette annonce sur les réseaux sociaux.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a qualifié ce projet de pas en avant de la part de l’Impériale. Avec des investissements comme celui-ci, les travailleurs sont gagnants , a-t-il ajouté sur Twitter.

Des nouvelles très positives pour l'Alberta et le Canada. Cet investissement fait preuve de leadership et d'innovation. Il montre également le potentiel du marché pour diversifier et décarboner l'industrie afin de créer une économie plus propre pour les générations à venir , a renchéri le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, sur son compte Twitter.

L’entreprise s’attend à une approbation réglementaire de son projet à court terme.