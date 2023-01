Logements locatifs : taux d’inoccupation le plus faible en plus de 20 ans au Canada

Le taux d’inoccupation des logements locatifs est passé de 3,1 % à 1,9 % l’an dernier au pays, selon le plus récent rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). C’est le plus bas niveau d'inoccupation enregistré depuis 2001. Le taux d’inoccupation moyen pour la période allant de 1990 à 2021 était de 3,2 %.