Déneigement : des élus du Restigouche dénoncent l’état de la route 17

La route 17, qui relie le Restigouche au Nord-Ouest a fait les manchettes en décembre en raison de nombreux accidents, dont certains ont été mortels.

La circulation était périlleuse à Campbellton au plus fort de la tempête, jeudi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le maire de la Communauté rurale de Kedgwick, Éric Gagnon explique qu'il n'est pas rare que les citoyens de sa communauté aient de la difficulté à circuler. Ils doivent être prêts à affronter le mauvais temps et à ne pas pouvoir se déplacer lors de graves tempêtes.

« Notre seule route praticable pour sortir est la route 17. On n’a pas d’autres routes. En temps de tempête, ça crée des défis importants. » — Une citation de Éric Gagnon, maire de la Communauté rurale de Kedgwick

Pour le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque, il n’y a pas de zone grise.

Les récents accidents sur la route 17 devraient convaincre le ministère des Transports de faire ses devoirs.

« Je dénonce haut et fort le manque de services. » — Une citation de Jean-Guy Levesque, maire de Campbellton

Avant, il y avait plus de budget et plus d’équipements. Il y avait des équipes de surveillance de nuit. On ne voit plus ça et ça donne ce que ça donne. Nous avons des accidents et des morts parce que nos routes sont de vraies patinoires , explique Jean-Guy Levesque.

La visibilité était presque nulle par endroit au plus fort de la tempête à Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le manque de services de déneigement le soir et la nuit, de la part du ministère des Transports, cause de nombreux soucis dans la communauté de Kedgwick qui se trouve à plus d’une heure de route d’Edmundston et à 45 minutes de Campbellton.

En cas d’urgence, les conducteurs doivent composer avec une chaussée enneigée ou damée et glacée par la circulation de transports lourds.

« Ça prend deux à trois jours pour revenir à l’asphalte. La nuit, il n’y a rien qui sort, rien qui se passe. En cas d’urgence, on est mal pris. » — Une citation de Éric Gagnon, maire de la Communauté rurale de Kedgwick

Les élus du Restigouche ont déjà exprimé leurs doléances au ministre des Transports, Jeff Carr. Ils doivent avoir une rencontre avec lui le 16 février.

Éric Gagnon entend proposer le retour des équipes de surveillance qui circuleront jour et nuit sur la route 17. Ces équipes pourraient évaluer les conditions et envoyer des déneigeuses à des endroits stratégiques.

Il a l’appui du maire de Campbellton.

On va pousser fort et si nous ne parvenons pas à convaincre le ministre Jeff Carr, nous irons voir son chef [le premier ministre Blaine Higgs]. Nous serons persistants et nous leur montrerons des faits. On sent une volonté de M. Carr et nous l’amènerons voir l’état de nos routes , dit Jean-Guy Levesque.

« La réalité du nord n’est pas la réalité du sud . » — Une citation de Jean-Guy Levesque, maire de Campbellton

D’ici là, les deux maires espèrent qu'il n'y aura pas de nouvelles tragédies routières sur la route 17 par mauvais temps.

Avec des informations de La matinale