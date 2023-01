240 personnes s’opposent au règlement d’emprunt à L’Anse-Saint-Jean

Le financement devait servir à financer la mise en place d’installations sanitaires en lien avec trois projets résidentiels. La réalisation d’au moins un d’entre eux dépend de la construction d’une usine de traitement des eaux usées.

La facture totale du projet serait partagée entre tous les résidents de L’Anse-Saint-Jean, mais le montant qui s’ajouterait aux comptes de taxes municipales n’est pas encore connu.

Un registre était donc ouvert jusqu’à 19 h jeudi soir pour que les gens puissent exprimer leur opposition et 240 personnes l’ont signé.

La réaction des élus municipaux n’a pas tardé.

De ces résultats obtenus, nous comprenons que plusieurs citoyens désiraient avoir plus d’informations sur les impacts qu’aura ledit règlement. Je désire par le fait même vous assurer que nous prenons en considération cette volonté et que le conseil municipal est sensible à l’opinion exprimée , a écrit le maire Richard Perron dans un communiqué de presse transmis jeudi en fin d’avant-midi.

Le conseil municipal se réunira prochainement pour déterminer s’il y aura un référendum ou si le projet de règlement d’emprunt sera plutôt modifié.