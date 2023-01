Les opérations de déneigement, vu de l’intérieur

Jeudi matin, 300 camions étaient disponibles pour entretenir les 4 900 kilomètres de routes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Le MTQ est responsable de toutes les routes numérotées, telles que les autoroutes.

Même après 15 ans, j’ai toujours le même degré d’excitation. J’aime le travail que je fais. J’aime aider les concitoyens , a confié François Madore.

Pour tous les automobilistes qui ont déjà été contraints de circuler derrière un convoi de charrues, il affirme qu’il s’agit d’un mal à subir, pour un bien.

Des équipes du ministère des Transports sont déployées sur les routes depuis tôt jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Il explique que les conducteurs de chasse-neige ne peuvent rouler à plus de 50 km/h pour éviter de projeter de la neige sur les piétons ou automobilistes ainsi que pour préserver les lames des charrues.

Quand on épand de l’abrasif, du sel ou du sable, on doit rouler à 40 km/h maximum, car le matériel qu’on épand va se ramasser dans l’accotement et ça ne fera pas le travail , précise le chef des opérations.

Les chasse-neiges déblayent, dans la majorité des cas, de gauche à droite. Les voies principales sont d’abord dégagées, puis les équipes s’attaquent aux entrées et sorties.

Des patrouilleurs les accompagnent dans des véhicules du MTQ afin d’empêcher les automobilistes de se mettre trop près des charrues.

Après ça, le plus gros va être passé. On va commencer à penser aux opérations de nettoyage. Nos quarts de travail durent 12 heures , affirme François Madore.

Opération déneigement

À Québec, le stationnement sera interdit dans tous les arrondissements dans la nuit du 26 au 27 janvier pour procéder aux travaux de déneigement et d’entretien après la tempête.