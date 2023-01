Voici les 5 artistes qui embelliront les nouvelles stations de la ligne bleue

Le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) et la Société de transport de Montréal (STM) ont annoncé jeudi le nom des artistes qui auront le mandat de créer des œuvres d’art uniques pour les cinq nouvelles stations de la ligne bleue, à Montréal.

L’artiste originaire de Wendake Ludovic Boney, qui multiplie les contributions à l’art public, a été choisi pour embellir la station Pie-IX. À quelques kilomètres à l’est, on trouvera les configurations complexes et conceptuelles de Jocelyne Alloucherie sur les murs de la station Viau, ainsi que le travail inspiré de la géographie et des procédés cartographiques d’Alain Paiement à la station Lacordaire.

Une installation de Ludovic Boney. Photo : Frédéric Saia

Encore plus à l’est, les œuvres aux proportions impressionnantes de Marc Séguin orneront la station Langelier, tandis que les créations participatives de l’artiste autochtone québécoise Nadia Myre seront intégrées à la station Anjou, la dernière station du futur trajet.

Les cinq artistes travailleront de concert avec les architectes afin que chaque production artistique embrasse son nouveau décor. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le métro de Montréal a été construit, de la verrière de Frédéric Back (station Place-des-Arts) aux revêtements muraux de Jean-Noël Poliquin (station Fabre).

Des peintures de la collection «Lames» (2007) de Jocelyne Alloucherie. Photo : Jocelyne Alloucherie

Le métro de Montréal est reconnu pour son riche patrimoine architectural et artistique, qui en fait un véritable musée d’art souterrain , a déclaré la directrice générale de la STM Marie-Claude Léonard dans un communiqué.

Nous sommes donc très fiers de perpétuer cette tradition avec le prolongement de la ligne bleue, puisque la présence des œuvres dans nos stations contribue à enrichir l’expérience de déplacement de nos clients.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une mosaïque d'Alain Paiement à la Maison du Festival, à Montréal. Photo : alain-paiement

Des œuvres d’art intemporelles

Pour déterminer qui allait embellir les nouvelles stations de la ligne bleue, Maha Clour, directrice de projets principale à la STM , explique qu’un jury a passé au peigne fin le travail des quelque 600 artistes de la banque du MCC .

De ce nombre, 20 personnes ont été invitées à soumettre des propositions artistiques respectueuses des normes et critères du métro de Montréal, qui encadrent notamment les matériaux à utiliser. Ces créatrices et créateurs ont aussi été mis au fait des différentes commandes architecturales de la STM .

L'œuvre «L’art magnétique» de Marc Séguin, qui rend hommage à Riopelle. Photo : OLIVIER BOUSQUET

Le jury était à la recherche d'œuvres d’art intemporelles, qui allaient résister au passage des années, selon Maha Clour. On veut intégrer des œuvres qui vont perdurer pendant plusieurs décennies.

C’est certain [qu'en plus de] leurs propositions, il y avait également l’artiste en tant que tel, poursuit-elle. On est chanceux, car parmi les cinq [propositions retenues], il y a des artistes qui représentent très bien le milieu culturel dans lequel on s’inscrit, les communautés dans lesquelles on s’inscrit. Ces éléments ont été des atouts dans la sélection des différents artistes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'œuvre «Dans l’attente… While waiting» de Nadia Myre. Photo : Ville de Montréal / David Giral

Le prolongement de la ligne bleue, attendu depuis de nombreuses années à Montréal, devrait être terminé en 2029.

Ce texte a été écrit avec une entrevue d'Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.