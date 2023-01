Le maire de Vancouver veut supprimer les frais de 25 cents par gobelet à usage unique

Ce que nous avons entendu de la part de la communauté des affaires et des résidents, c'est que la taxe sur les gobelets ne fonctionne tout simplement pas , a-t-il affirmé lors de son discours sur l'état de la ville, mardi. C'est pourquoi nous voulons nous débarrasser de ces frais d'ici l'été .

La conseillère municipale Rebecca Bligh, membre du parti de Ken Sim, ABC Vancouver, n’est pas convaincue que ce règlement a changé le comportement des consommateurs et estime qu'il a coûté beaucoup d’argent aux Vancouvérois.

Je ne pense pas qu'ils soient si inspirés pour changer de comportement [grâce à cette politique venant du gouvernement]. Je pense que, de manière générale, c'est l'éducation qui fonctionne , a-t-elle affirmé.

Selon le Conseil canadien du commerce de détail, les ajustements nécessaires pour se conformer au règlement ont été coûteux pour certaines entreprises.

Les petites entreprises qui émergent des difficultés de la pandémie ont vécu des moments difficiles , précise Greg Wilson, directeur des relations gouvernementales de l'organisme pour la Colombie-Britannique.

Rebecca Bligh et Greg Wilson suggèrent tous deux de mettre en place des programmes prévoyant une consigne sur les gobelets, à l'instar des canettes et des bouteilles, afin d’en réduire l'utilisation et de recycler les matériaux.

Le règlement sur les gobelets a été adopté par le conseil municipal précédent afin d'éviter que des millions de gobelets jetables ne se retrouvent chaque année dans les dépotoirs de Vancouver.

Les revenus provenant de ces frais reviennent aux commerces, que la Ville avait encouragés à investir dans des solutions de rechange aux articles à usage unique. Ils servent aussi à couvrir les coûts qu'entraîne la mise en place du règlement, comme les mises à jour de logiciels et la formation du personnel.

Préoccupations environnementales

Dans une déclaration, l'administration municipale indique qu’elle ne peut commenter l'efficacité du règlement pour l’instant, car elle est aux premières étapes d’une collecte et d’une analyse de données sur son fonctionnement. Elle dit avoir besoin de données qui s’échelonnent sur quelques années au moins pour y arriver.

Le conseiller municipal du Parti vert, Pete Fry, qui faisait partie du conseil qui a adopté le règlement, s'attend quant à lui à ce que les données de la Ville soient publiées au cours des prochains mois. Il croit que le conseil devrait attendre de voir ces résultats avant de s’engager à supprimer le règlement.

J'espère qu'ils respecteront le processus et permettront au personnel [de la Ville] de faire son rapport. [...] Nous savons que les articles à usage unique étouffent nos décharges, étouffent nos systèmes de recyclage, nos incinérateurs , a-t-il déploré.

Le parti ABC Vancouver est majoritaire à l’hôtel de ville de Vancouver.

Selon la Ville, environ 82 millions de gobelets à usage unique ont été jetés à la poubelle en 2018 à Vancouver, ce qui a motivé l’adoption du règlement par le conseil municipal précédent.