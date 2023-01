La quantité de déchets par habitant continue d’augmenter au Québec

La quantité de déchets générés par habitant continue d'augmenter au Québec plutôt que de diminuer. Une hausse importante des résidus de construction, de rénovation et de démolition explique en partie cette augmentation. Toutefois, les matières organiques sont de plus en plus valorisées par les citoyens.

Le dernier bilan sur la gestion des matières résiduelles de Recyc-Québec montre qu'en 2021, 716 kg de matières résiduelles ont été éliminés par habitant, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2018.

Donc les Québécois s'éloignent de l'objectif fixé par le gouvernement en 2019 qui est de diminuer à 525 kilogrammes ou moins les matières éliminées par habitant avant 2023.

Toutefois, le rapport de Recyc-Québec souligne que les ménages québécois ont réussi à diminuer de 5 % la quantité de résidus déposée dans leurs bacs à déchets.

Ce qui fait dire à Amélie Côté, analyste en réduction à la source chez Équiterre, qu'il faut davantage responsabiliser les entreprises.

C'est plus de 50 % des matières éliminées qui proviennent des secteurs de la construction, de la rénovation et de la démolition et des industries, commerces et institutions. Donc ce ne sont pas nécessairement les individus à la maison, mais bien les entreprises qui doivent être responsabilisées par rapport à la quantité de matière qu'elles éliminent chaque année .

Les résidus de construction, de rénovation et de démolition ont augmenté d'environ 20 % entre 2018 et 2021, pour atteindre 1 018 000 tonnes de déchets.

Les Québécois génèrent trop de déchets

Un rapport publié il y a un an par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) soulignait qu'à moins d'une diminution importante de la production de déchets, neuf des 38 sites d'enfouissement de la province auront atteint leur capacité maximale en 2030 et 13 autres l'atteindraient entre 2030 et 2041.

Les matières organiques sont de plus en plus valorisées

Le taux global de recyclage des matières organiques pour l'ensemble des secteurs d'activités est estimé à 56 % (plus de 2,6 M de tonnes), ce qui constitue une amélioration de 12 points de pourcentage par rapport à 2018.