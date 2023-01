Ottawa annonce l’envoi de quatre chars d’assaut Léopard en Ukraine

Ces chars qui sont prêts au combat seront déployés au cours des prochaines semaines, a annoncé jeudi la ministre de la Défense, Anita Anand qui n'a pas exclu l'envoi d'autres chars éventuellement.

« Ces véhicules blindés de grande qualité offrent aux soldats un avantage tactique sur le champ de bataille grâce à leur excellente mobilité, leur puissance de feu et leur capacité de survie [de l'équipage]. »

Ce don combiné aux contributions des alliés et des partenaires aidera les forces armées de l'Ukraine qui se battent pour défendre la liberté et la souveraineté de leur pays, a expliqué Mme Anand.

La ministre a aussi annoncé le déploiement d'un nombre de membres des Forces armées canadiennes pour former les équipages ukrainiens destinés à utiliser ces chars. Elle n'a pas précisé où seront déployés ces soldats instructeurs.

Reconnaissant que des chars lourds ne sont pas des équipements faciles à déployer outre-mer en termes de logistique et de maintenance, la ministre Anand a tenu à rappeler que leur apport sera essentiel au succès et à la victoire de l’Ukraine.

C'est pourquoi des efforts particuliers sont déployés avec les pays alliés pour assurer une approvisionnement fiable en munitions et en pièces de rechange aux forces ukrainienne s, a assuré Anita Anand. La ministre a ajouté qu'elle doit s'entretenir [dès aujourd'hui] avec ses homologues allemands, finlandais, portugais, espagnols et néerlandais pour assurer le succès à long terme de cette opération.

Les chars Léopard A4 de l'arsenal canadien ont été achetés aux Pays-Bas en décembre 2008 pour fournir un appui aux troupes canadiennes pendant la guerre d'Afghanistan.

Ottawa est sollicité dans le cadre de l’OTAN pour renforcer son assistance militaire à Kiev après des semaines d'appels du président Volodymyr Zelenski pour de l’armement lourd et moderne qui permettra à ses troupes de repousser la progression des forces russes et éventuellement de lancer une contre-offensive.

Les Forces armées canadiennes disposent actuellement de 112 chars Léopard 2, déclinés en un certain nombre de variantes. Parmi ces chars, 82 sont conçus pour le combat et 30 sont utilisés à des fins d'ingénierie et de récupération de véhicules en panne.