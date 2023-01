À 81 ans, malgré les épreuves, Marcel Jobin retrouve le chemin de la compétition

Son rebond est particulièrement impressionnant, considérant ce qu’il a vécu. Marcel Jobin a eu peur de ne plus pouvoir marcher à nouveau en raison de sa blessure à la cuisse. J'étais ben découragé, surtout quand j’ai vu la médecin, je l'ai vu dans sa face [à quel point c’était grave] , raconte-t-il.

Lorsque la COVID a frappé et qu’une complication est venue l’affaiblir, l'athlète olympique a vécu un autre coup dur. Là, c'était le boutte du boutte. Mes poumons fonctionnaient à 40 %. Quand la spécialiste est venu me voir, elle était extrêmement découragée. Elle a dit : "M.Jobin, vous êtes extrêmement fort parce que les gens [dans votre condition] auraient de la misère à se déplacer. Normalement, on vous enverrait sur l'étage et on vous mettrait sur le respirateur artificiel. On ne vous laisserait pas aller. Moi, je vais vous prescrire des médicaments, puis en allez-vous-en chez vous. Continuez tranquillement". Elle ne m'a pas dit d'arrêter , explique-t-il.

Le résident de Saint-Boniface Marcel Jobin revient d'un camp d'entraînement en Floride. Photo : Gracieuseté de Michel Parent

Aujourd’hui, Marcel Jobin a retrouvé sa motivation et est ému à l’idée de penser que sa bonne condition physique l’a peut-être sauvé.

Si certains lui suggèrent de ralentir le rythme, les récents événements convainquent l’octogénaire de persister dans cette voie.

« Je le fais pour ma santé, mais je le fais aussi pour donner aux gens l'importance de grouiller, de faire de l'activité physique. Si les gens grouillaient, y'auraient peut-être pas autant de monde dans les hôpitaux. » — Une citation de Marcel Jobin

Marcel Jobin a fait ses débuts en athlétisme il y a 65 ans, en 1958. Il continue de s’entraîner six jours par semaine chez lui, à Saint-Boniface, et sa marque actuelle est d’environ huit minutes par kilomètre à l’entraînement.

D'après le reportage de Marie-Ève Trudel