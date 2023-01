La remontée hybride du Mont-Orford est à l’arrêt en raison d’une panne électrique

Hydro-Québec confirme qu'une équipe est sur place pour tenter de régler le problème. La panne s'est déclarée vers 1 h 30 dans la nuit de mercredi à jeudi. L'équipe est encore à l'étape d'effectuer une inspection visuelle pour tenter de comprendre la source de la panne, et n'est pas en mesure, pour le moment, de dire à quel moment le courant sera rétabli.

Valérie Collette soutient que toutes les autres remontées sont accessibles pour les skieurs et surfeurs des neiges, mais qu'elle espère que le problème sera réglé rapidement.

Les skieurs au rendez-vous

Les 15 à 25 centimètres de neige tombés au cours des dernières heures sur le territoire font cependant le bonheur des skieurs et des adeptes de randonnée alpine.

La neige tombée fait le bonheur des adeptes de randonnée alpine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Lyonnais

Certains sont arrivés au pied des pentes du Mont-Orford très tôt jeudi matin.

On va aller faire de la poudreuse à matin, peut-être un 25 centimètres de poudreuse. C'est la première fois de l'année qu'on va faire ça, donc on est très contents, se réjouit un skieur rencontré au bas des pistes, alors que le soleil n'était pas encore tout à fait levé.

Je suis super excité. Ça fait longtemps qu'on a pas eu autant de neige, alors on va en profiter ce matin , renchérit un autre amateur de sports de glisse.

« C'était vraiment beau, il y a beaucoup de neige. Ça vaut la peine de se lever à 4 h 30. » — Une citation de Un skieur rencontré au Mont-Orford

Un skieur se dit même surpris de voir qu'autant de gens se sont donné rendez-vous aussi tôt. On est arrivés ici à 6 h. On pensait être les premiers, et finalement non, raconte-t-il.

Avec les informations de Marion Bérubé