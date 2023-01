La neige complique les déplacements au Nouveau-Brunswick

Les déplacements sont non recommandés sur les routes suivantes :

Route 11 entre Bathurst et Campbellton;

Route 11 entre la jonction de la route 17 et la frontière du Québec;

Route 17 entre Campbellton et Saint-Quentin;

Route 180 (chemin des ressources) entre Bathurst et Saint-Quentin;

Autoroute 2 (Transcanadienne) entre la frontière du Québec et Upper Kingsclear;

Route 95 entre Woodstock et la frontière américaine.

Ailleurs au Nouveau-Brunswick, la majorité des routes de la province sont enneigées ou partiellement couvertes de neige.

Les déplacements ne sont pas recommandés dans la région de Campbellton jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La traversée du pont de la Confédération est restreinte pour plusieurs classes de véhicules en raison des vents forts. Les automobiles avec remorque, les motocyclettes et tous les véhicules à profil élevé (camion, camion-remorque, véhicule récréatif, autobus) ne peuvent pas y circuler jusqu'à la levée des restrictions.

À l'heure actuelle, les vents soufflent à 75 km/h dans la région avec des rafales à 90 km/h.

Le nord du Nouveau-Brunswick s'attend à recevoir jusqu'à 30 cm de neige. Le sud de la province aura droit à de la pluie ou à de la pluie verglaçante. La Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador sont frappées par des avertissements de vents forts et de pluie abondante.

Retards et annulations pour les voyageurs

Dans les aéroports de la région, plusieurs vols sont annulés ou retardés, il est préférable de vérifier l’information de votre transporteur avant de vous déplacer.

L’entreprise Maritime Bus indique que ses activités sont visées par l’avertissement de tempête. Des autobus pourraient ne pas voyager ou être retardés. Les personnes mineures ne peuvent pas voyager à bord des véhicules pour la journée.

Du côté des traversiers, les traversées entre Saint-Jean et Digby sont annulées pour la journée de jeudi et pour vendredi matin (départ de 9 h de Saint-Jean).

Le départ de Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine, vers Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard, est reporté à vendredi. Même chose pour la traversée inverse prévue pour 13 h.

Toutes les traversées de Marine Atlantique entre North Sydney et Port aux Basques sont annulées pour la journée.

Alerte rouge chez Poste Canada

Poste Canada a indiqué vers 11 h que ses services sont perturbés par la tempête dans le nord du Nouveau-Brunswick. La livraison est suspendue est pour toutes les régions, à l’exception du sud de la province. Il n’y aura pas non plus de services dans les régions de Moncton et Saint-Jean.

Ces citoyens de Caraquet n'ont pas eu peur de braver la neige jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Poste Canada a aussi émis une alerte jaune pour l’Île-du-Prince-Édouard et Corner Brook à Terre-Neuve où la livraison pourrait être retardée.

Des pannes d’électricité à signaler

Énergie Nouveau-Brunswick signale à 11 h 30 1600 pannes sur son territoire. La majorité des pannes se trouvent dans la région de St. Stephen.

En Nouvelle-Écosse, 1390 clients étaient touchés par une panne de courant.

Des fermetures au réseau Vitalité

Le Réseau de santé Vitalité annonce plusieurs fermetures de ses services en raison des conditions météorologiques.

Zone nord-ouest

Services de Santé mentale et dépendances pour enfants-jeunes d'Edmundston, Grand-Sault et Saint-Quentin;

Centre de santé Dr-Chanel-Dupuis.

Zone Acadie-Bathurst

Services de Santé mentale et dépendances pour enfants-jeunes de Bathurst;

Centre de santé mentale communautaire de Bathurst, Caraquet et Tracadie;

Services de traitement des dépendances externes de Bathurst, Shippagan et Tracadie;

Santé publique de Bathurst, Shippagan, Caraquet, Tracadie;

Centre de santé Chaleur de Pointe-Verte;

Prises de sang et analyses d’urine et de selle de l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque.

Fermeture de plusieurs établissements scolaires

Au Nouveau-Brunswick, toutes les écoles sont fermées pour la journée.

Toutes les écoles sont fermées jeudi au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

À l'Île-du-Prince-Édouard, les écoles de la Commission scolaire de langue française sont ouvertes.

En Nouvelle-Écosse, les classes sont annulées à l'école NDA de Chéticamp en raison des grands vents.

L'Université de Moncton annonce la fermeture de ses campus d'Edmundston et de Shippagan. À l'Université du Nouveau-Brunswick, le campus de Saint-Jean est fermé jusqu'à midi.

Pour ce qui est des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, les campus de Bathurst, Campbellton, Edmundston et de la Péninsule acadienne sont fermés. Le campus de Dieppe est ouvert.

Du côté des collèges anglophones du NBCC, les campus de Woodstock, Fredericton, Miramichi, Saint-Jean et St. Andrews sont fermés.

La neige était forte jeudi avant-midi à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Toutes les écoles sont fermées jeudi au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Un camion déneige les rues tôt le matin du 26 janvier. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Des conseils pour se préparer

Les résidents qui vivent dans une région touchée par la tempête devraient être prêts pour de nombreuses possibilités.

Une personne marche sur un trottoir enneigé du centre-ville de Moncton. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

En entrevue à l’émission La matinale, le coordonnateur de la gestion des urgences pour l’Organisation de mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, Tom Lévesque, apporte quelques conseils.