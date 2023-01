414 infractions pour conduite avec facultés affaiblies en décembre, selon la SGI

Parmi les infractions signalées, on compte 240 accusations en vertu du Code criminel et 174 sanctions, comme des suspensions de permis.

Ces infractions ont été repérées grâce à des points de contrôle mis sur pied par les forces de l'ordre à travers la province durant cette période.

Les automobilistes sont passibles de sanctions ou d'accusations s'ils dépassent les limites provinciales d'alcoolémie de 0,04 % pour les conducteurs expérimentés, et de 0 %, pour les nouveaux conducteurs, ou s'ils sont sous l'influence de drogues.

Le porte-parole de la SGI, Tyler McMurchy, affirme qu'il y a encore du travail à faire.

Ce chiffre est plus élevé que nous ne le souhaitons. Il n'existe pas de nombre d'infractions acceptables liées à la conduite avec les facultés affaiblies , estime-t-il.

Le nombre d'infractions liées à la conduite en état d'ivresse signalées en décembre 2022 constitue une hausse importante par rapport à celui enregistré pour la même période en 2019, en 2020 et en 2021.

Tyler McMurchy croit que l'augmentation des sanctions est due au fait que la police dispose de meilleurs outils et d'une meilleure formation pour ces contrôles.

Tyler McMurchy encourage les résidents de la province à boire de façon responsable et à planifier un retour à la maison en toute sécurité tout au long de l'année.

En plus des infractions liées à la conduite en état d'ébriété, la SGI précise que la police a donné 254 contraventions pour des infractions liées au port de la ceinture de sécurité, et 2931 contraventions pour excès de vitesse et pour conduite agressive.

Par ailleurs, elle a dressé 491 contraventions pour distraction au volant, 411, pour utilisation d'un téléphone portable au volant, et 80, pour conduite imprudente, comme le précise la SGI .

Avec les informations de Nicholas Frew