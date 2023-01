Le mirage de Bukovel

Bienvenue à Bukovel, la plus grande station de ski de l’est de l’Europe, avec ses 75 kilomètres de pentes aménagées dans les magnifiques Carpates, chaîne de montagnes légendaire de la région.

On a beau regarder tout autour, tendre l’oreille à l’affût d’une sirène d’alarme, il n’y a aucun signe des combats meurtriers qui se déroulent à l’est. Et pour cause, on se trouve à plus d’un millier de kilomètres du front.

Valentyna Chelova et son fils de 7 ans. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mais les skieurs, ici, ne sont ni idiots ni inconscients. Au contraire. C’est mentalement inconfortable de s’amuser ici , avoue Valentyna Chelova qui est venue passer le week-end avec son mari et leur fils pour son anniversaire de sept ans.

Ils sont là pour faire plaisir au fiston, mais aussi pour se vider la tête.

Nous habitons près de la frontière du Bélarus dans le nord-ouest, précise la maman, nous vivons avec la menace constante d’une invasion.

Un groupe de trois skieurs de Kiev dont Taras, à droite. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’endroit est magnifique. Il attire normalement des touristes des pays voisins, mais pas cette année.

Taras est venu de Kiev avec ses amis. Il ne veut pas nous dire son nom de famille, de peur d’être identifié et blâmé de s’amuser pendant que d’autres hommes de son âge sont au front. On n’a pas tellement le choix de venir ici non plus, lâche-t-il, on n’a pas le droit de quitter le pays!

Les skieurs que nous rencontrons sont tous ukrainiens. Ils se disent un peu déchirés, mais ils se consolent en pensant que les taxes qu’ils paient ici vont servir aux troupes.

Vue du village Polyanitsia. Sur la colline, au fond, on aperçoit une femme. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le village compte sept immenses hôtels, de quatre ou cinq étoiles, avec piscines intérieures et extérieures surchauffées, saunas, restos chics et vues imprenables sur les montagnes. Bukovel et sa région peuvent accueillir jusqu’à 12 000 visiteurs. Mais les temps sont durs.

Et les propriétaires de ces hôtels ne veulent pas en parler. En fait, ils refusent en bloc de parler aux journalistes. Comme s’ils avaient quelque chose à cacher…

Au village, les gens ont leur petite idée sur les raisons de cette discrétion concertée.

Deux jeunes femmes se font photographier. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On voit des centaines de nouveaux visages. Des gens qui s’établissent, certains sont à l'hôtel, d’autres achètent des chalets, nous assure Petro Savchuk, chauffeur de taxi. Ce ne sont pas des touristes, ce sont des Ukrainiens, certains très riches, qui viennent se cacher pour éviter d’être mobilisés par l’armée.

Petro est de mauvaise humeur et ne veut pas être photographié. Il ronchonne parce qu’il a très peu de clients. À cause de la guerre et du temps anormalement doux qui font fuir les éventuels skieurs. Il est aussi en colère contre ces riches visiteurs qui ne veulent pas retourner chez eux.

Ce n’est pas juste. Les autorités ne vont pas venir les chercher ici, tandis que nos gars, eux, se font tuer au front! Moi, j’y étais en 2014. Je voulais y retourner cette année, mais l’armée m’a refusé à cause de mes problèmes de santé.

Mykola et Mikhaïl, à la sortie de l'église. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À la sortie de l’église, Mykola et Mikhaïl, deux hommes d’un âge avancé, semblent eux aussi de mauvais poil. Ils n’aiment pas trop la nouvelle faune qu’ils croisent cet hiver au village.

Ces jeunes, ils viennent s’amuser ici, ils boivent beaucoup de bière et ils parlent russe , dit Mykola. Ça veut dire que nos jeunes vont se battre pour eux, dans leur région, à l’est , renchérit Mikhaïl.

En ce beau dimanche ensoleillé, les habitants de Polyanitsia se retrouvent pour célébrer le Nouvel An orthodoxe. Le maire est présent. Il ne se laisse pas démonter par la mauvaise humeur ambiante. Vous savez, notre économie dépend beaucoup de la station de ski et nous apprécions en général cette clientèle abondante.

Mikola Poliak, maire de la région de Polyanitsia . Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mikola Poliak semble être très apprécié de ses commettants. Politicien habile et fervent orthodoxe, il ne blâme personne.

Chacun fait ce que lui dicte sa conscience, dit-il. Mais je vais vous dire une chose, j’ai 55 ans, et si je le pouvais, j’irais me battre au front, moi aussi. C’est un devoir de protéger notre mère patrie .

Pendant que la fête au village se poursuit, une évidence nous frappe : il y a beaucoup de femmes ici, mais très peu de jeunes hommes.