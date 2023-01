Tempête : les conditions routières s’améliorent à Québec

Si les conditions routières étaient plus difficiles jeudi matin à l’heure de pointe en raison de la tempête hivernale, elles s’améliorent d’heure en heure à Québec.

Une faible neige tombe toujours sur la grande région de Québec. Le vent souffle à près de 40 km/h, avec des rafales à 70 km/h qui devraient s’atténuer en mi-journée.

Les conditions routières dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches à 9h55. Photo : Capture d'écran - Québec 511

Bien que la chaussée soit encore couverte sur la grande majorité des routes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, la visibilité s'améliore sauf sur la 138 et la 132 où la poudrerie bloque le champ de vision des automobilistes.

La route 281 entre Saint-Michel-de-Bellechasse et La Durantaye ainsi que la montée de la Station entre la route 132 et l’autoroute 20 étaient toujours fermées à 9 h 30.

À l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, plusieurs vols pour des destinations québécoises et canadiennes sont annulés. Plusieurs départs pour certaines destinations soleil sont en retard.

Les autobus Orléans Express ont également annulé les voyages prévus jeudi, de Québec à Rimouski.

Un avertissement de tempête hivernale est toujours en vigueur pour la grande région de Québec.

Malgré les conditions, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ne recense aucun accident matériel ou avec blessé sur son territoire.

Sur la Rive-Sud, le Service de police de Lévis (SPVL) note quelques accrochages mineurs.

Plus de 20 centimètres sont tombés dans la grande région de Québec au cours des dernières heures. Les précipitations devraient se poursuivre jeudi après-midi, surtout en Chaudière-Appalaches.

Les opérations de déneigement, vu de l’intérieur

Au micro de Première heure jeudi matin, le chef des opérations pour le ministère des Transports du Québec (MTQ), François Madore, a décrit le bal organisationnel qui se met en place sur le réseau routier de la province, dès les premiers flocons.

Jeudi matin, 300 camions étaient disponibles pour entretenir les 4 900 kilomètres de route de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Le MTQ est responsable de toutes les routes numérotées, telles que les autoroutes.

Même après 15 ans, j’ai toujours le même degré d’excitation. J’aime le travail que je fais. J’aime aider les concitoyens , a confié François Madore.

Pour tous les automobilistes qui ont déjà été contraints de circuler derrière un convoi de charrues, François Madore affirme qu’il s’agit d’un mal à subir, pour un bien.

Des équipes du ministère des Transports sont déployées sur les routes depuis tôt jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Il explique que les conducteurs de chasse-neige ne peuvent rouler à plus de 50 km/h pour éviter de projeter de la neige sur les piétons ou automobilistes ainsi que pour préserver les lames des charrues.

Quand on épand de l’abrasif, du sel ou du sable, on doit rouler à 40 km/h maximum, car le matériel qu’on épand va se ramasser dans l’accotement et ça ne fera pas le travail , précise le chef des opérations.

Les chasse-neiges déneigent, dans la majorité des cas, de gauche à droite. Les voies principales sont d’abord dégagées, puis les équipes s’attaquent aux entrées et sorties.

Des patrouilleurs les accompagnent dans des véhicules du MTQ afin d’empêcher les automobilistes de se mettre trop près des charrues.

Des chasse-neiges en opération à Québec, jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Après ça, le plus gros va être passé. On va commencer à penser aux opérations de nettoyage. Nos quarts de travail durent 12 heures , affirme François Madore.

À Québec, le stationnement sera interdit dans tous les arrondissements dans la nuit du 26 au 27 janvier pour procéder aux travaux de déneigement et d’entretien après la tempête.

Avec les informations de Mireille Roberge