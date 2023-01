Incendie à l’incinérateur de Québec

À 8 h 30 jeudi matin, une partie des flammes étaient rabattues, mais l'incendie pourrait s'aggraver, selon le SPCIQ .

On se trouve dans un grand bâtiment qui peut présenter plusieurs risques. La machinerie est alimentée électriquement et les conduits sont remplis de fumée donc il faut procéder à la ventilation et à la coupure du courant , a déclaré le porte-parole Alexandre Lajoie.

Une seule personne a dû être évacuée vers d’autres sections du bâtiment jugées sécuritaires.

Les urgences ont reçu un appel vers 6 h 45 d'un employé qui disait apercevoir de la fumée émaner d’une pièce, au 4e étage.

De la machinerie était en flammes à l’intérieur, particulièrement les séchoirs, alimentés électriquement , a expliqué le porte-parole du SPCIQ , Alexandre Lajoie.

Le commissariat aux incendies a été dépêché sur place pour élucider les causes de l’incendie.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette