Un tournoi de hockey sur étang se déroulera sur des patinoires extérieures

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le Pond Hockey Festival on the Rock de Sudbury est de retour. Il n'aura cependant pas lieu sur le lac Ramsey, mais sur des patinoires extérieures.

Le président du festival, Daniel DeNoble, affirme que l'entreprise qui avait précédemment aidé à construire les patinoires du lac Ramsey n'est pas disponible cette année.

Les matchs entre les 30 équipes du festival seront répartis sur trois patinoires.

Les organisateurs utiliseront deux patinoires extérieures aux terrains de jeux Robinson et Delki Dozzi, et une surface de glace intérieure au Northern Hockey Academy sur la route Kelly Lake.

M. DeNoble indique que des spectateurs pourront toujours assister à l'événement, mais qu’on a dû réduire le nombre d'équipes participantes.

Il souligne que l'utilisation de patinoires au lieu du lac facilite l'organisation de l'événement.

Généralement, avec les patinoires extérieures, c'est un peu plus facile de refaire la glace , dit-il.

M. DeNoble encourage les gens à assister aux matchs et à soutenir la cause. Il s’attend à ce que l’horaire soit affiché dans la prochaine semaine aux différents emplacements.

Le Pond Hockey Festival on the Rock aura lieu le 3 et le 4 février.

Les fonds amassés pendant le tournoi iront à Camp Quality Northern Ontario, pour les enfants touchés par le cancer et leur famille.

Sentier de patinage du lac Ramsey

Par ailleurs, le sentier de patinage du lac Ramsey, qui s'étend sur 1,5 kilomètre, a ouvert le 23 janvier.

La porte-parole de la ville Sacha Novack indique dans un courriel à CBC que le sentier de patinage est ouvert habituellement de la mi-janvier jusqu’au début février, selon la saison.

La glace doit avoir au moins 45 centimètres d'épaisseur pour que le sentier soit ouvert.