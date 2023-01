Le ministre de la Justice Tyler Shandro se défend en audience disciplinaire

En audience devant le Barreau de l’Alberta pour des allégations de conduite non professionnelle, le ministre de la Justice de l’Alberta, Tyler Shandro, a affirmé avoir protégé sa famille alors qu’elle faisait face à une vague de harcèlement et de menaces.

Tyler Shandro, qui est avocat, fait l’objet d’une enquête pour trois plaintes déposées alors qu’il était ministre de la Santé. Il a occupé ce poste d’avril 2019 à septembre 2021.

En audience disciplinaire et interrogé par son avocat mercredi, il a indiqué que les menaces avaient commencé à l’automne 2019 alors que certaines de ses décisions créaient de l’anxiété au sein de la communauté médicale de la province. Selon M. Shandro, son service de sécurité a compilé entre 900 et 1000 pages de menaces et d’appels à la violence contre lui et sa femme, Andrea.

Cela a culminé en mars 2020 quand une personne est venue au bureau d’Andrea pour l’attaquer physiquement , a-t-il témoigné.

L’épouse de Tyler Shandro a cofondé une entreprise d’assurance maladie complémentaire appelée Vital Partners, qui couvre notamment des actes que la province ne prend plus en charge à la suite de changements législatifs apportés par Tyler Shandro.

Même si le ministre a été exonéré de tout conflit d'intérêts par la commissaire à l’éthique de la province, Marguerite Trussler, il a été l'objet d’attaques en ce sens sur les réseaux sociaux.

Un échange de courriels en question

C’est dans ce contexte, a-t-il expliqué, que sa femme a reçu en mars 2020 un courriel de Janice Fraser.

Mme Fraser a indiqué qu’elle avait été une fervente supportrice de Tyler Shandro, mais qu’elle voyait l’implication du ministre avec Vital Partners comme un conflit d’intérêts.

Chère Andrea, les Albertains considèrent que vous et votre mari Tyler Shandro (pour qui j’avais un énorme respect personnel et professionnel jusqu’en 2020) êtes en conflit d’intérêts. Nous n’oublierons pas , a-t-elle écrit. Janice Fraser a témoigné devant le Barreau qu’elle faisait référence aux prochaines élections.

Elle a également indiqué avoir reçu un courriel de réponse de Tyler Shandro dans l’heure. Envoyez-lui à nouveau un courriel et je contacterai les services de protection , a-t-il répondu. Janice Fraser dit que la réponse a déclenché un stress post-traumatique.

Le ministre s’est toutefois défendu en disant que sa réponse était appropriée.

Je pense qu’elle savait que s’adresser à Andrea serait interprété comme menaçant notre famille , a-t-il dit en audience.

Obtention de numéros personnels

Lors de l’audience mercredi après-midi, Tyler Shandro a aussi répondu à une autre allégation de conduite contraire à l’éthique professionnelle pour avoir appelé des médecins sur leur numéro personnel et en dehors de leurs heures de travail.

Le ministre a affirmé qu’il ne savait pas que les numéros de téléphone fournis étaient des numéros personnels et qu’il pensait que ces personnes souhaitaient être contactées pour discuter de politiques en santé.

La troisième plainte à laquelle Tyler Shandro fait face l’accuse d'avoir crié contre un médecin de Calgary alors que ce dernier était dans son entrée avec ses enfants, en mars 2020.

Le ministre doit poursuivre son témoignage jeudi lors de la dernière journée d’audience.

Avec les informations de Paige Parsons et de La Presse canadienne