Les visites de la police dans les écoles de Regina font l’objet d'une évaluation

Le programme de visites de la police dans les écoles de Regina est en cours d’évaluation. Ce partenariat entre les divisions scolaires et le Service de police de Regina permet depuis 43 ans d'affecter des agents à toutes les écoles secondaires et élémentaires de Regina.

Les divisions scolaires de la Ville Reine ont embauché la firme Praxis Consulting pour mener des consultations. Elles ont aussi organisé des journées portes ouvertes ainsi qu’un sondage en ligne pour évaluer le programme et déterminer son avenir.

L'examen du programme fournira une évaluation de ses forces et de ses défis. Il permettra également de recueillir des idées et des perspectives sur la façon dont le programme peut répondre aux besoins futurs des écoles et de la communauté , ont déclaré les divisions scolaires dans un communiqué.

Selon le chef du Service de police de Regina, Evan Bray, le programme permet aux jeunes d'avoir une image positive de la police. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Selon le chef du Service de police de Regina, Evan Bray, le programme de visites de la police dans les écoles aide, entre autres, à identifier des comportements qui peuvent être destructeurs et pourraient nuire aux autres élèves. Son but est d'établir de saines relations entre la police et les écoles.

Je sais qu’un petit nombre de personnes n’aiment pas le programme et que parfois elles ne se sentent pas en sécurité quand elles voient un agent de police dans leur école. Que pouvons-nous faire pour apaiser cette tension et renforcer le programme pour que tout le monde se sente en sécurité? , se questionne-t-il.

Le professeur associé en éducation à l'Université de l'Alberta, Alex Da Costa, croit que la police ne devrait pas être présente dans les écoles.

« Je ne dis pas que cette évaluation devrait être améliorée. Elle ne devrait pas avoir lieu, tout simplement. Nous devrions sortir la police des écoles et choisir de meilleures méthodes qui ont fait leurs preuves pour créer des écoles saines et équitables. » — Une citation de Alex Da Costa, professeur associé en éducation à l'Université de l'Alberta

Selon M. Da Costa, les divisions scolaires peuvent créer des écoles sûres sans la présence de la police en embauchant des conseillers et des travailleurs sociaux, et en offrant une formation aux enseignants.

Ces programmes sont en évaluation dans tout le pays. En 2020, certains élèves, parents et membres de la communauté de Regina ont demandé que le programme soit supprimé.

Ailleurs au pays, deux divisions scolaires de Winnipeg ont mis fin à leurs programmes de visites de la police dans les écoles en 2021. Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard,a aussi annulé ce programme en 2022 en raison d'un manque de personnel.

Après avoir embauché des professeurs de criminologie de l'Université Carleton pour étudier son programme, la Division des écoles catholiques d'Edmonton a déclaré en 2022 que cette évaluation appuie la poursuite du programme.

Avec les informations de Adam Hunter