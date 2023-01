Le Manitoba distribuera 200 M$ pour aider 700 000 Manitobains à faire face à l’inflation

Cet argent provient d’un fonds de secours de la taxe sur le carbone et sera alloué aux personnes de plus de 18 ans, qui vivaient dans la province le 31 décembre 2021 et dont le revenu familial net cette année-là était inférieur à 175 000$.

Ces dernières recevront ainsi des chèques, d'un montant de 225 $ pour une personne seule, et de 375 $ pour un couple.

Durant sa conférence de presse, Heather Stefanson a affirmé que la taxe carbone du gouvernement fédéral était en partie à l'origine de l'augmentation du coût de la vie. Dans un communiqué accompagnant l'annonce de jeudi, elle réitère les appels de son gouvernement pour que Justin Trudeau mette immédiatement un terme à la taxe sur le carbone et à ses augmentations néfastes .

Le coût de l’alimentation et du transport a augmenté de façon spectaculaire au cours des derniers mois, ce qui met de la pression sur les familles , estime-t-elle.

Heather Stefanson ajoute que son gouvernement s’est engagé à aider la population manitobaine à joindre les deux bouts, alors qu’elle continue de faire face à la hausse des prix due à l’inflation et à la taxe sur le carbone, en grande partie cachée, imposée par le gouvernement fédéral .

Le Manitoba fait partie des provinces où la taxe carbone fédérale s'applique en raison du fait que la province n'a pas de programme de taxation du carbone suffisant selon les critères du gouvernement fédéral. La taxe doit augmenter, pour passer à 65 $ la tonne en 2023 et jusqu’à 170 $ la tonne d’ici 2030.

Une deuxième série d’aides en six mois et des élections en vue

Cette annonce survient à la suite d’une première série d’aides financières offertes par le gouvernement provincial pour combattre l’inflation.

À la fin août 2022, le Manitoba était venu en aide aux personnes dont le revenu familial était inférieur à 175 000 $ en 2021 ainsi qu’à des personnes âgées dont le revenu familial était inférieur à 40 000 $.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) qualifie cette mesure d’aide de manœuvre préélectorale.

Au début d'une année où il va y avoir une élection, ce gouvernement est en train d'annoncer qu'il enverra des chèques à tout le monde. Encaissez le chèque pour aider votre famille, mais souvenez-vous qu'il va y avoir des élections , a lancé le chef du parti Wab Kinew, lors d'une mêlée de presse, jeudi midi.

Le porte-parole en matière de finances de l’opposition, Mark Wasyliw, soutient que les familles traversent une crise du coût de la vie et qu'elles ont besoin d’un vrai plan pour réduire leurs coûts mensuels afin qu’elles puissent s’en sortir

M. Kinew indique que le gouvernement a des moyens pour ce faire. Il affirme qu'un gouvernement dirigé par son parti aiderait les gens avec les factures d'Hydro-Manitoba ou celles des assurances automobiles.

Pour sa part, le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont qualifie la manière de dépenser ces 200 millions de dollars de terrible .

Il s'agit d'un pansement de 200 millions de dollars qui réussit à combiner une mauvaise politique avec un discours malhonnête sur l'inflation , écrit-il dans un communiqué.

Des élections provinciales sont prévues cette année au Manitoba : elles doivent avoir lieu au plus tard le 3 octobre.