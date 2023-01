La tempête envahit progressivement la péninsule gaspésienne

Routes enneigées, cours suspendus, la tempête s’installe autour de la péninsule gaspésienne, en Matanie et dans la vallée de la Matapédia.

Les routes sont enneigées et la visibilité varie de bonne à réduite selon les secteurs.

Les conditions doivent se dégrader progressivement avec l’arrivée des vents en rafales à plus de 70 kilomètres à l'heure et de la poudrerie prévus par Environnement Canada.

Il n’y aura pas de cours jeudi dans les établissements des Centres de services scolaires (CSS) des Monts-et-Marées, des Chic-Chocs et René-Lévesque.

La Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) a suspendu ses trajets.

La Société des traversiers du Québec a devancé d’une heure sa traversée de Matane vers Godbout habituellement prévue à 8 h.

Selon Environnement Canada, la région pourrait recevoir un total de 20 à 30 centimètres de neige.

Celle-ci devrait se changer en pluie vers la fin de journée pour les secteurs de la pointe de la Gaspésie, de New Carlisle et Chandler, où les températures doivent remonter jusqu'à 5 degrés Celsius.

Les secteurs de la Matanie, de la Haute-Gaspésie, de la pointe de la Gaspésie ainsi que Chandler et New Carlisle se trouvent sous avertissement de risque de déferlement de vagues et de débordement côtier en fin d’après-midi.

Les conditions s'amélioreront graduellement à compter de ce soir.