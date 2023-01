Gatineau accueille un forum municipal sur l’activité minière

Organisée par l'Union des municipalités du Québec (UQQ), la rencontre permettra surtout de discuter de cohabitation et d'acceptabilité sociale dans les municipalités qui sont visées par des droits d’exploitation miniers.

Rappelons qu’un projet d’exploitation minière dans la municipalité de Duhamel, en Outaouais, avait notamment suscité la controverse l’été dernier. Une vingtaine de municipalités de la MRC de Papineau avaient d’ailleurs lancé une campagne d’affichage pour s’opposer aux projets d’exploitation minière sur leur territoire.

De nombreux politiciens sont attendus à l'événement, jeudi, de même que des organismes et des regroupements citoyens.

La conseillère municipale du District du Carrefour-de-l’Hôpital à Gatineau, Olive Kamanyana, prendra part à une présentation sur les manières de favoriser une intégration harmonieuse des activités minières dans la MRC de Papineau. Elle connaît bien le sujet puisqu’elle est titulaire d’un doctorat qui porte sur les activités des minières canadiennes.

Dans la MRC de Papineau et dans l’Outaouais, on a beaucoup de lithium, il y aussi le graphite qu’on a pas encore développé, mais les prospecteurs ont l'œil très ouvert et ils font de l’exploration , a déclaré Mme Kamanyana à l’émission Les matins d’ici, jeudi.

Les populations se sont mobilisées pour s’assurer que [l’exploration minière] soit faite avec acceptabilité sociale, parce que ce n'est pas la seule ressource qu’on a sur le terrain. On est une région qui a aussi de la villégiature, l’agriculture, on a des parcs, on a l’eau , ajoute-t-elle.

La conseillère Olive Kamanyana prendra part à une présentation au forum sur l'activité minière en milieu de villégiature (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Une nouvelle coalition

Par ailleurs, une nouvelle coalition, qui regroupe 75 associations de protection des lacs du Québec, participe aux discussions pour demander notamment un moratoire sur les attributions des droits d’exploitation miniers dans la province.

Le regroupement, qui se fait appeler la Coalition québécoise des lacs incompatibles avec l’activité minière ou Coalition QLAIM, s’inquiète particulièrement de l’engouement de l’industrie minière pour de nouveaux minéraux destinés à la fabrication de batterie.

On est dans un phénomène nouveau, ce n’est pas ‘business as usual’, comme on dit. C’est une accélération , a affirmé le porte-parole du groupe Louis St Hilaire, en entrevue à l’émission Tout un matin, mercredi.

La Coalition QLAIM réclame des changements à la Loi sur les mines.

“C’est une loi qui date de 1860, c’est un comportement de far west. Je crois qu’on n’est plus dans cette période-là, et il faut s’y attaquer”, affirme M. St-Hilaire.

Olive Kamanyana abonde dans le même sens et dénonce la primauté de l’industrie minière au détriment de la volonté des municipalités et des villes.

N’importe quel entrepreneur peut entrer sur notre territoire, même mon terrain à moi, et faire un claim , dit-elle.

Mme Kamanyana déplore également la réglementation actuelle qui est difficile à comprendre pour les instances régionales.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Pour sa part, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, soutient que le dossier de l'activité minière est aussi une question d'autonomie municipale.

Nous, ce qu’on revendique, c’est qu’on soit capable de reconnaître qu’on a des schémas d’aménagement. On souhaite qu’ils soient respectés et que ces discussions-là, d’exploitation minière, se fassent en véritable collaboration et qu’on ne nous impose pas de nouveaux éléments sur notre territoire , a-t-elle déclaré mercredi.

Les droits d’exploitation miniers aussi appelés claims miniers permettent d'explorer le sol. Selon une carte mise à jour en décembre dernier par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, il y a plus de 267 000 titres miniers actifs sur le territoire de la province.