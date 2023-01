Neige et poudrerie en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les cours sont maintenus pour presque tous les élèves de la Mauricie et du Centre-du-Québec malgré les précipitations de neige. Les conditions météorologiques rendent toutefois les déplacements plus difficiles.

Environnement Canada prévoit l'accumulation de 5 cm de neige aujourd'hui en Mauricie et au Centre-du-Québec. De la poudrerie est attendue au cours de la journée, ce qui pourrait compliquer la circulation routière.

La chaussée couverte ou partiellement couverte partout sur le territoire. La visibilité est réduite à plusieurs endroits.

À 8 h 30, il n’y avait pas d’accidents graves à signaler sur le territoire.

Ce qui est plus difficile ce matin, c’est la formation de lames de neige à plusieurs endroits, car la neige qui est tombée est très très légère, donc elle est facilement ramenée sur la chaussée même après le passage des véhicules de déneigement , explique la porte-parole régionale du MTQ, Roxanne Pellerin.

« Pour l’instant, ça se déroule quand même bien. » — Une citation de Roxanne Pellerin, porte-parole du ministère des Transports du Québec

Une voie sur deux a été fermée momentanément entre 8 h et 8h 30 sur l'autoroute 40 ouest à Trois-Rivières, à la hauteur de la rue La Vérendrye. Selon la SQ , un véhicule a fait un 360 degrés et une autre voiture est alors entrée en collision avec lui. L'accident a fait un blessé mineur.

La Sûreté du Québec (SQ) affirme qu'il n'y a aucun autre accident à signaler sur les routes principales de la Mauricie.

Fermetures d'écoles au centre de la Mauricie

Seul le Centre de services scolaire de l'Énergie a décidé de fermer ses établissements pour la journée, sauf pour le secteur La Tuque. Les écoles Centrale, Jacques-Buteux et Notre-Dame-de-l’Assomption ainsi que l'École secondaire Champagnat et l'École forestière de La Tuque sont donc ouvertes.

Le Séminaire Sainte-Marie, à Shawinigan, a aussi suspendu les cours pour la journée.

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a choisi de basculer en mode virtuel pour tous les cours où il est possible de le faire. Pour ce qui est des activités de formation qui ne pourraient être offertes à distance (notamment les laboratoires et examens), les professeurs et chargés de cours pourront maintenir leurs activités en présence , précise l'institution par voie de communiqué.