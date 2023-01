Un trentenaire blessé dans une agression armée à Montréal

Les patrouilleurs du Service de police de Montréal (SVMP) ont été appelés vers 1 h dans la nuit de mercredi à jeudi pour venir en aide à une personne blessée par arme blanche , indique le relationniste du corps policier, Julien Lévesque.

Sur place, à l'angle de l'avenue Fontevrault, ils ont trouvé un homme de 32 ans blessé au haut du corps possiblement par un objet tranchant .

Il a été pris en charge par les autorités médicales et était conscient lors de son transport en ambulance.

Les agents du SPVM ont localisé un autre homme de 28 ans qui portait des blessures au haut du corps possiblement infligées par un objet tranchant , ajoute le relationniste du SPVM . Il a aussi été transporté en ambulance.

La seconde victime a été placée en état d'arrestation et sera interrogée par les enquêteurs lorsque son état de santé le permettra.

Une scène de crime a été établie et les enquêteurs de la section enquêtes de nuit s'y rendront pour déterminer les causes et circonstances entourant cet événement.